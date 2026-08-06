Pri 61 letih še vedno narekuje modne trende

Kar je nosila pred 20 leti, danes znova narekuje modne trende
Nekateri zvezdniki sledijo trendom, drugi jih ustvarjajo. 61-letna Sarah Jessica Parker že desetletja dokazuje, da spada v drugo skupino. Čeprav je svet osvojila kot Carrie Bradshaw v seriji Seks v mestu, njen vpliv na modo še zdaleč ni ostal ujet v začetku tisočletja. Prav nasprotno. Številni trendi, ki jih danes videvamo na modnih pistah in družbenih omrežjih, so del njenega prepoznavnega sloga že vrsto let.
Vintage je nosila, še preden je postal svetovni hit
V času, ko je moda prisegala na popolnoma usklajene videze, je Sarah Jessica Parker brez zadržkov kombinirala vintage kose, dizajnerske kreacije in oblačila dostopnejših znamk. Takrat je bil njen slog za marsikoga preveč drzen, danes pa je prav mešanje različnih kosov eno glavnih modnih pravil. Trajnost, nakupovanje iz druge roke in iskanje unikatnih oblačil so postali del vsakdana, ona pa je to počela že dolgo pred tem.
Torbica, ki je postala modna legenda
Težko je govoriti o Sarah Jessici Parker, ne da bi omenili legendarno torbico Fendi Baguette. Prav Carrie Bradshaw jo je spremenila v enega najbolj prepoznavnih modnih dodatkov vseh časov. Danes se je vrnila v velikem slogu, Sarah Jessica Parker pa znova sodeluje s Fendijem in dokazuje, da nekatere modne klasike preprosto nikoli ne zastarajo.
Maksimalizem je spet v ospredju
Po letih umirjenih tonov in minimalistične estetike se moda ponovno obrača k barvam, teksturam in opaznim dodatkom. Velike rože, voluminozna krila, bleščice, izraziti čevlji in vpadljiv nakit so znova med najbolj priljubljenimi trendi. Vse to pa je Sarah Jessica Parker nosila že v času, ko je večina prisegala na precej bolj zadržane kombinacije.
Lepota brez pretvarjanja
Sarah Jessica Parker navdušuje tudi s svojim odnosom do staranja. Naravnih sivih las ne skriva in ne poskuša ustvarjati videza večne mladosti. Namesto tega ostaja zvesta sebi in s tem spodbuja razmislek, da samozavest pogosto naredi veliko večji vtis kot popolno pobarvani lasje ali brezhibna koža. Prav zaradi tega jo številne ženske vidijo kot navdih, saj dokazuje, da eleganca nima starostne omejitve.
Pravi slog ne potrebuje rokov trajanja
Morda je prav to razlog, da Sarah Jessica Parker tudi po vseh teh letih ostaja ena najbolj občudovanih modnih ikon. Medtem ko trendi prihajajo in odhajajo, njen slog ostaja prepoznaven. Balerinke, midi krila, kultne torbice, izrazit nakit in mešanje različnih stilov so danes ponovno med najbolj zaželenimi modnimi smernicami, ona pa jih nosi že desetletja.
Sarah Jessica Parker tako znova dokazuje, da največji modni uspeh ni slepo sledenje trendom, temveč ustvarjanje lastnega sloga. In prav zato njene modne kombinacije tudi danes delujejo sveže, sodobno in navdihujoče.
Vir: Vogue, Harper's Bazaar, Who What Wear, WWD in People.
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