Srbski zapeljivec po desetih letih razmerja poročil svojo izbranko

Pevec Saša Kovačević je uradno skočil v zakonski jarem. Po desetih letih zveze se je oženil s partnerico Zorano Tasovac. Čeprav sta želela poroko zadržati zase, so videoposnetki hitro zaokrožili po spletu, objavila pa jih je stran naslovnestrane365.
Poroka je sledila njuni napovedi o intimni slovesnosti, ki bi vključevala le družinske člane in najbližje prijatelje. Par je s tem korakom kronal svojo dolgoletno romanco, ki se je pričela prek družbenih omrežij, se nadaljevala v resnem skupnem življenju in zdaj dosegla formalno potrditev pred zakonom.
Razmerje potrdil s poroko
Na videoposnetkih s poroke lahko vidimo detajle, ki zanimajo marsikoga. Nevesta Zorana je nosila poročno obleko iz bele čipke, ki so jo krasili cvetlični motivi. Ženin Saša je izbral klasično črno moško obleko z belo rožo. Njun prvi skupni ples kot mož in žena je minil ob zvokih uspešnice Željka Samardžića "U tebe sam zaljubljen", piše Net.hr.
Zabavna zaroka, ki je nikoli ne bosta pozabila
Zanimivo je, da je bila sama zaroka bolj duhovita kot romantična. Kot je povedal Saša za portal Blic.rs, je njegov brat med snemanjem snubitve dobil napad kašlja. "Nisem je niti utegnil vprašati, ali se bo omožila z mano, ker nam je bilo vse skupaj tako smešno," je priznal. Prstan je Saša izbral sam, Zorana pa je že prej slutila, kaj se pripravlja.
Vir: net.hr, naslovnestrane365
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