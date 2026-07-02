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Saša Lendero - ig
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Tako se v vročih dneh hladi znana Slovenka

N. Č.
02. 07. 2026 04.00
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Za nami je prvi vročinski val letošnjega poletja. V teh dneh smo vsi iskali načine za ohladitev, Saša Lendero pa je na svojih družbenih omrežjih razkrila, kako je vroče dni preživela ona.

Saša Lendero je na Instagramu delila sproščeno poletno fotografijo, na kateri uživa v bazenu in si privošči osvežilno pijačo z ledom in češnjami. V objavi, ki je nastala v Splitu, je videti nasmejana, sproščena in popolnoma pripravljena na poletne temperature. S svojim lahkotnim, poletnim trenutkom je navdušila sledilce, ki so ji v komentarjih namenili številne komplimente in ji zaželeli prijetne počitnice.

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Poletje ob morju in sproščeni trenutki

Saša je že večkrat poudarila, da obožuje morje, sonce in poletni utrip, zato ni presenetljivo, da je vročinski val izkoristila za pobeg v Dalmacijo. Split je bil tokrat njena izbrana destinacija, kjer je združila oddih, uživanje v vodi in nekaj trenutkov zase. Fotografija iz bazena prikazuje popolno poletno idilo, ki jo je pevka očitno z veseljem delila s svojimi oboževalci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Navdušeni odzivi sledilcev

Pod objavo so se hitro zvrstili komentarji, polni navdušenja. Sledilci so ji pisali, da je videti čudovito, da naj uživa v "najlepšem mestu na svetu" in da je poletni utrip v Splitu res nekaj posebnega. Saša je znana po tem, da s svojimi objavami pogosto deli pozitivno energijo, in tudi tokrat ni bilo nič drugače – fotografija iz bazena je prinesla pravo poletno svežino.

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KOMENTARJI (3)

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Pismonosa 02. 07. 2026 12.23
0 0
Poštar mislil neka mlada, te pa gor odprem pa babi
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abmam 02. 07. 2026 08.38
0 1
Kje je fotka?
ODGOVORI
Gonilnik 02. 07. 2026 10.09
0 0
Na vrhu nad prvim, začetnim besedilom, povečana po širini in enaka, povečana po višini, nad tretjim odstavkom. Slikana je v bazenu, zgoraj brez, prekriva z levo roko, v desni pa drži kozarec z ledom in tremi češnjami. Nekateri računalniški programi počasi nalagajo grafiko.
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