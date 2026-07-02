Tako se v vročih dneh hladi znana Slovenka

Saša Lendero je na Instagramu delila sproščeno poletno fotografijo, na kateri uživa v bazenu in si privošči osvežilno pijačo z ledom in češnjami. V objavi, ki je nastala v Splitu, je videti nasmejana, sproščena in popolnoma pripravljena na poletne temperature. S svojim lahkotnim, poletnim trenutkom je navdušila sledilce, ki so ji v komentarjih namenili številne komplimente in ji zaželeli prijetne počitnice.
Poletje ob morju in sproščeni trenutki
Saša je že večkrat poudarila, da obožuje morje, sonce in poletni utrip, zato ni presenetljivo, da je vročinski val izkoristila za pobeg v Dalmacijo. Split je bil tokrat njena izbrana destinacija, kjer je združila oddih, uživanje v vodi in nekaj trenutkov zase. Fotografija iz bazena prikazuje popolno poletno idilo, ki jo je pevka očitno z veseljem delila s svojimi oboževalci.
Navdušeni odzivi sledilcev
Pod objavo so se hitro zvrstili komentarji, polni navdušenja. Sledilci so ji pisali, da je videti čudovito, da naj uživa v "najlepšem mestu na svetu" in da je poletni utrip v Splitu res nekaj posebnega. Saša je znana po tem, da s svojimi objavami pogosto deli pozitivno energijo, in tudi tokrat ni bilo nič drugače – fotografija iz bazena je prinesla pravo poletno svežino.
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