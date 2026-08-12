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Saša Lendero - ig
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Tako lepa je znana Slovenka, ko zjutraj pije kavo

N. Č.
12. 08. 2026 04.00
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Saša Lendero navdušila sledilce z objavo ter nas opomnila, kako pomembno je, da si vzamemo čas zase in da cenimo preproste trenutke.

Saša Lendero je na družbenih omrežjih delila utrinek, ki je navdušil njene sledilce. Ob fotografiji, posneti v zgodnjih jutranjih urah ob morju, je zapisala ganljivo sporočilo o miru, hvaležnosti in dragocenih trenutkih, ki jih v vsakdanjem življenju pogosto spregledamo.

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Jutranja kava, morje in popoln mir

Priljubljena slovenska pevka je svoje sledilce popeljala v poletno jutro, ki ga je preživela ob morju. Ob fotografiji, na kateri z roko drži skodelico kave, je opisala trenutek, ko je bilo sonce še nizko, morje popolnoma mirno, svet okoli nje pa se je šele prebujal.

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"Tale mehki, jutranji trenutek sem želela deliti z vami. Zbudila sem se, ko je bilo sonce še čisto nizko, malo po šesti uri zjutraj. Škržati so se počasi prebujali, morje je bilo ravno, kot olje in veter je še trdno spal. Vročina je že razširila roke in obljubila, da bo dala vse od sebe. ... Ker nisem hotela nikogar zbuditi, sem si naredila kar mrzlo instant kavo, ki je bila, v miru in ob pljuskanju drobnih valov neverjetno dobra. Gledala sem v daljavo in si zaželela več takih juter. Zase, za vas, za vse. Tempo življenja nam jih podari tako malo," je zapisala Saša, z njenim zapisom, ki pravi, da si želi več takih juter, pa se verjetno strinjamo vsi.

"Zato si želim tega zapisati v spomin in celice, da bi lahko občutek priklicala ob običajnih jutrih, polnih načrtov, hitenja in obveznosti, ko okusa kave skoraj ne opazim," je še dodala, v zaključku pa je vsem svojim sledilcem poslala prikupen objem.

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Sledilci navdušeni nad objavo

Objava je hitro pritegnila številne odzive. Sledilci so pod fotografijo zapisali vrsto pohval in lepih želja, mnogi pa so izpostavili, kako zelo jih je navdušila njena naravnost. Poleg poletnega utrinka je pozornost pritegnila tudi fotografija, na kateri Saša deluje sproščeno in brez 'igranja' za kamero.

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Opomnik, da so najlepši trenutki pogosto najpreprostejši

Sašina objava je še en opomnik, da sreča pogosto ni povezana z velikimi dogodki, temveč s preprostimi trenutki, ki si jih znamo vzeti zase. Jutranja kava ob morju, tišina in nekaj minut brez telefonov ter obveznosti so lahko dovolj, da ustvarijo spomin, ki ostane z nami še dolgo.

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