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Saša Lendero - ig
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Danes praznuje 53. rojstni dan, tako dobro je videti znana Slovenka

N. Č.
06. 08. 2026 13.28
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Slovenska pevka Saša Lendero danes praznuje 53. rojstni dan. Ob tej priložnosti je na družbenih omrežjih delila posebno fotografijo in ganljiv zapis, ki si ga lahko preberete v nadaljevanju.

Saša Lendero praznuje svoj 53. rojstni dan. Ob tej priložnosti je objavila fotografijo, ki jo je ustvarila s pomočjo umetne inteligence, na kateri je kot odrasla oseba upodobljena ob svoji sedemletni različici. Ob njej je na Facebooku zapisala iskren zapis, ki pravi, da se ob pogledu na sedemletno deklico s fotografije sprašuje, kaj bi si takrat mislila o svoji prihodnosti.

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Kaj je zapisala ob fotografiji?

"Gledam fotografijo sedemletne Saške. Gledam jo in se ne morem nehati spraševati ... Če bi lahko takrat za trenutek pokukala v svojo prihodnost, kaj bi si mislila? Bi se je veselila? Ali bi se je bala?" se je vprašala pevka, nato pa zapis nadaljevala, kot da bi se pogovarjala s svojo mlajšo različico.

"Če bi lahko sedla k njej, bi jo močno objela in ji rekla: 'Ne boj se življenja! Pred tabo bo veliko čudovitih dni, a tudi takšnih, ko boš mislila, da je tvoje srce pretežko. Čaka te mnogo čustvenih bojev in viharjev. Izvedela boš, da se za vsakim nasmehom ne skriva vedno iskren namen. Da vse obljube ne dočakajo novega dne. Doživela boš velike izgube in žalost, za katero boš mislila, da je ne boš zmogla. Včasih boš razočarana. Včasih osamljena. Včasih se boš počutila ponižano in osmešeno. In zgodili se bodo trenutki, ko boš dvomila vase.'"

"Ampak, prosim, ne boj se! Ker ti bo življenje podarilo toliko lepega, da boš nekoč razumela, da te tudi najtežji trenutki niso prišli zlomit, ampak oblikovat."

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"Še dolgo boš imela ob sebi mami in očija, ki te bosta imela neizmerno rada, te podpirala na vsakem koraku in verjela vate tudi takrat, ko boš sama vase dvomila. Imela boš najboljše prijatelje na svetu, ob katerih boš razumela, da je pravo prijateljstvo eden največjih življenjskih darov. Spoznala boš, kaj pomeni ljubiti z vsem srcem. In spoznala boš tudi, kako neizmerno lepo je biti iskreno ljubljena."

"Pela boš. Pisala boš pesmi. Stala boš na odrih in doživela trenutke, o katerih zdaj še ne znaš niti sanjati. Smejala se boš do solz. Jokala boš od sreče. In nekega dne boš v naročju držala svojo hčerko. Takrat boš razumela, da obstaja ljubezen, ki preseže vse, kar si do takrat poznala."

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"In nekaj ti lahko obljubim. Življenje bo spremenilo marsikaj, ne bo pa spremenilo tega, kar je v tebi najlepše – še vedno boš iskala in videla dobro v ljudeh. Ostala boš radovedna, ostala boš mehka. Tuja bolečina se te bo še vedno dotaknila. Znala boš odpuščati, verjeti v ljudi in z vsem srcem ljubiti'."

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Najlepše rojstnodnevno darilo

Ob praznovanju 53. rojstnega dne se Saša ne sprašuje, ali bi bila njena sedemletna različica ponosna na vse dosežke in uspehe. Želi si predvsem, da bi deklica v njej prepoznala vrednote, ki jih je ohranila skozi vsa ta leta. Prav to pa je, kot je zapisala ob koncu, zanjo tudi "najlepše rojstnodnevno darilo".

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KOMENTARJI (2)

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Rock8 10. 08. 2026 16.16
0 0
Kaj pa skrivaš tam?
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zajfa 06. 08. 2026 18.00
0 1
Tej lepota pomeni vse in še več ... Vsako tele ima svoje vesele:))
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