Danes praznuje 53. rojstni dan, tako dobro je videti znana Slovenka

Saša Lendero praznuje svoj 53. rojstni dan . Ob tej priložnosti je objavila fotografijo, ki jo je ustvarila s pomočjo umetne inteligence, na kateri je kot odrasla oseba upodobljena ob svoji sedemletni različici. Ob njej je na Facebooku zapisala iskren zapis, ki pravi, da se ob pogledu na sedemletno deklico s fotografije sprašuje, kaj bi si takrat mislila o svoji prihodnosti.

"Gledam fotografijo sedemletne Saške. Gledam jo in se ne morem nehati spraševati ... Če bi lahko takrat za trenutek pokukala v svojo prihodnost, kaj bi si mislila? Bi se je veselila? Ali bi se je bala?" se je vprašala pevka, nato pa zapis nadaljevala, kot da bi se pogovarjala s svojo mlajšo različico.

"Če bi lahko sedla k njej, bi jo močno objela in ji rekla: 'Ne boj se življenja! Pred tabo bo veliko čudovitih dni, a tudi takšnih, ko boš mislila, da je tvoje srce pretežko. Čaka te mnogo čustvenih bojev in viharjev. Izvedela boš, da se za vsakim nasmehom ne skriva vedno iskren namen. Da vse obljube ne dočakajo novega dne. Doživela boš velike izgube in žalost, za katero boš mislila, da je ne boš zmogla. Včasih boš razočarana. Včasih osamljena. Včasih se boš počutila ponižano in osmešeno. In zgodili se bodo trenutki, ko boš dvomila vase.'"

"Ampak, prosim, ne boj se! Ker ti bo življenje podarilo toliko lepega, da boš nekoč razumela, da te tudi najtežji trenutki niso prišli zlomit, ampak oblikovat."