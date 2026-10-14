V rdeči obleki je navdušila, skrivnost pa se skriva na hrbtu

Scarlett Johansson je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih hollywoodskih zvezdnic. Na nedavnem dogodku je navdušila v elegantni kreaciji, a pravi modni trenutek se je zgodil šele, ko se je obrnila in razkrila nepričakovan detajl na hrbtu.

Preberi še Oprijeta rdeča obleka in drzen dekolte sta zasenčila marsikoga

Hollywoodski glamur v najboljši izvedbi

Ko se Scarlett Johansson pojavi na rdeči preprogi, modni navdušenci vedo, da jih čaka prava paša za oči. Tokrat je igralka pozornost pritegnila na slavnostni premieri filma Eleanor the Great, svojega režijskega prvenca, ki ga je predstavila na filmskem festivalu v Torontu.

icon-expand Scarlett Johansson in Adam Driver FOTO: Profimedia

Za dogodek je izbrala prefinjeno kreacijo modne hiše Prada, ki je združevala brezčasno eleganco in sodobno ženstvenost, piše Tportal. Obleka v nežnem bež odtenku je delovala minimalistično, a hkrati izjemno razkošno. Stil je zanjo izbrala priznana stilistka Kate Young, ki skrbi za videze številnih hollywoodskih zvezdnic, še dodajajo.

V ospredju je bil detajl, ki ga sprva skoraj ni opaziti

Na prvi pogled je bila obleka utelešenje prefinjene elegance. Spuščena ramena, mehko drapiranje in tekoč material so ustvarili brezčasen videz, ki je deloval zelo hollywoodsko. A ko se je igralka obrnila, je postalo jasno, zakaj je njen modni izbor pritegnil toliko pozornosti. Kroj na hrbtni strani je namreč razkril del ene njenih najbolj prepoznavnih tetovaž, ki je elegantnemu videzu dodala nekoliko bolj drzen in oseben pridih, piše Tportal. Prav ta kontrast med klasično eleganco in nepričakovanim detajlom je navdušil modne komentatorje.

Preberi še V oprijeti rdeči obleki poskrbela za modni šok

Minimalizem, ki nikoli ne gre iz mode

V času, ko na rdečih preprogah pogosto videvamo bleščice, izreze in ekstravagantne silhuete, je Scarlett Johansson stavila na povsem drugačen pristop. Modni strokovnjaki že več sezon poudarjajo, da se v ospredje vrača umirjena eleganca, ki temelji na vrhunskih materialih, dovršenem kroju in skrbno izbranih detajlih. Johanssonova je s svojo izbiro pokazala, da za nepozaben modni trenutek ni potrebno pretiravati.

Preberi še Pri 54 letih v oprijeti usnjeni obleki ukradla vse poglede v Parizu

Dva različna rdeča videza

Londonski filmski festival je bil letos očitno v znamenju rdeče barve. Scarlett Johansson je namreč v istem dnevu predstavila kar dva povsem različna videza v enakem odtenku rdeče.

icon-expand Scarlett Johansson FOTO: Profimedia

Za igralko je pomembno obdobje

Modni videz je še toliko bolj odmeval, ker se Scarlett Johansson trenutno nahaja v enem najbolj zanimivih obdobij svoje kariere. Film Eleanor the Great je njen režijski prvenec in je že ob predstavitvi naletel na pozitiven odziv občinstva ter filmskih kritikov, še dodajajo. Zgodba spremlja 94-letno Eleanor, ki po izgubi najboljše prijateljice začne novo poglavje življenja v New Yorku.

Preberi še Jennifer Lopez navdušila v obleki, ki laska vsaki ženski

Prav zato so bili vsi pogledi uprti vanjo, igralka pa je z modno izbiro poskrbela, da je bil njen prihod na premiero skoraj tako odmeven kot film sam.

icon-expand Scarlett Johansson FOTO: Profimedia

Preberi še Mini rdeča obleka, v kateri je ukradla vso pozornost

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.