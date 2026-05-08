Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici

Serena Williams je na Met Gali 2026 pritegnila pozornost ne le zaradi svoje srebrne kovinske obleke, temveč predvsem zaradi družbe, v kateri se je pojavila. Na rdeči preprogi je pozirala z Edwardom Enninfulom, nekdanjim urednikom britanskega Voguea, in pripadnico družbene smetane Emmo Thynn, markizo Bath.
Po poročanju RadarOnline je bila ta izbira družbe razumljena kot "definitiven dokaz, da se je prijateljstvo med Sereno in Meghan ohladilo".
Vir poudarja, da na Met Gali "nič ni naključno" – kdo stoji ob tebi, je družbeni signal. Meghan Markle na dogodku sicer ni bila prisotna (in po navedbah RadarOnline naj sploh ne bi bila povabljena).
Zakaj je družba Serene Williams na rdeči preprogi sprožila govorice?
RadarOnline navaja, da sta bila tako Enninful kot Thynn v preteklosti povezana z ohlajanjem odnosov z Meghan Markle. Vir je za portal povedal: "Ko Serena preživi večer v tesni formaciji z ljudmi, ki so bili javno povezani z oddaljevanjem od Meghan, to ne more biti naključje."
Serena in Emma Thynn sta se skupaj pojavili že na predgala dogodkih, kar je dodatno okrepilo vtis, da se je Williamsova povezala z novim krogom ljudi, še dodaja Radar Online.
Zakaj Meghan Markle ni bila na Met Gali?
RadarOnline poroča, da Meghan Markle ni bila prisotna in da "ni verjetno, da je bila povabljena".
Kaj to pomeni za njun odnos?
Po navedbah RadarOnline odnos med Sereno Williams in Meghan Markle ni več tako 'tesen', kot je bil nekoč, dodajajo pa tudi, da se njune javne poti očitno razhajajo, čeprav nobena od njiju tega javno še ni komentirala.
Vir: radaronline.com
