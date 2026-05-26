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Severina - ig
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Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede

N. Č.
26. 05. 2026 04.00
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Na glamuroznem dogodku Story Hall of Fame je Severina zablestela v unikatni kreaciji Matije Vuice, ki je združevala senzualnost kabareta in visoko modo.

Zagreb je gostil enega najbolj pričakovanih družabnih dogodkov leta – Story Hall of Fame, ki se je letos odvijal v duhu kabareja. Med številnimi zvezdniki je pozornost ukradla Severina, ki se je po rdeči preprogi sprehodila v nežni umazano beli obleki.

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Gre za kreacijo, ki jo je posebej zanjo oblikovala Matija Vuica, obleka pa je s kombinacijo čipke in prosojnih materialov takoj postala hit na družbenih omrežjih. Kot poroča Story.hr, je hrvaška zvezdnica z izbiro stajlinga ponovno dokazala, da ve, kako pritegniti poglede in poskrbeti za nepozaben modni trenutek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Matija Vuica poskrbela za vrhunski stajling

Severina in Matija Vuica sodelujeta že vrsto let, njuna skupna estetika pa je vidna v vsakem šivu tokratne obleke, piše Tportal. Gre za model, ki poudarja njeno postavo peščene ure s strateško postavljenimi prorezi na pasu in bokih.

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Zgornji del obleke je bil popolnoma zaprt z visokim ovratnikom, poseben pečat pa so ji dali t. i. 'cone bra' oziroma koničasti deli na prsih, ki so v preteklosti zaznamovali najbolj ikonična obdobja glasbene scene; tovrsten element smo namreč v preteklosti pogosto videli pri Madonni. Obleka se je navzdol razširila v lahkotne, prosojne plasti materiala, ki so med hojo ustvarjale veličasten učinek in dajale videz eterične figure.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Severina prejela prestižno nagrado

V sklopu dogodka Story Hall of Fame 2026 je bila Severini podeljena nagrada za aktivizem leta, piše Zadovoljna.hr. S tem so organizatorji nagradili njeno delo na področju opozarjanja na družbene krivice.

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Pevka je za to priložnost lase spela v visoko figo, ličenje pa je bilo naravno, z uporabo rjavih in kožnih odtenkov, ki so poudarili njene poteze obraza. Minimalistični uhani so dopustili čipki, da govori svojo zgodbo, pevska diva pa je z nagrado v roki zgolj potrdila svojo pomembno vlogo v današnji družbi, kjer glas zvezdnikov pogosto pomaga pri premikanju meja in reševanju težav, še dodajajo.

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Vir: story.hr, tportal.hr, zadovoljna.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Severina Matija Vuica Story Hall of Fame rdeča preproga moda čipkasta obleka aktivizem
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