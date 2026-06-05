Severina še nikoli ni bila videti tako dobro

Severina je nastopila na koncertu v Makedoniji, kjer je z njo prepevalo kar 15 tisoč ljudi. Na koncertu pa ni navdušila zgolj s svojim nastopom, blestela je tudi v kreaciji, ki je takoj postala tema dneva. Njena objava je v nekaj urah zbrala tisoče všečkov, komentarjev in pohval.

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Severina v obleki, ki je navdušila regijo

Severina je na koncertu v Makedoniji nosila osupljivo kreacijo oblikovalca Zigmana, enega njenih najpogostejših modnih sodelavcev. Obleka je bila dramatična in popolnoma v skladu z njenim prepoznavnim odrskim slogom.

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V objavi je pevka zapisala: "Gevgelija ni mesto brez ljudi, saj je 15 tisoč ljudi prepevalo z nami ... Bilo je čudovito."

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Kdo je poskrbel za njen brezhiben videz?

Za popoln videz je poskrbela celotna ekipa: makeup je ustvaril Dadar Alex, za pričesko je poskrbel Oktay Seydi, stajling pa je podpisala Katija Šimundić, kot je pevka razkrila na svojem Instagram profilu.

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Zakaj je ta videz dvignil toliko prahu?

Severina je znana po tem, da na odru vedno prikaže popolno kombinacijo glamurja, energije in profesionalizma. Tokratni videz pa je izstopal še posebej, saj je združil vse elemente, ki jih oboževalci pri njej najbolj cenijo: samozavest, eleganco in drznost.

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Backstage trenutki, ki razkrivajo pravo Severino

V ozadju bleščečih fotografij se skriva intenzivna priprava. Pred vsakim koncertom se zbere ekipa fotografov in snemalcev, ki z njo ustvari 'minishow', še preden stopi na oder.

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