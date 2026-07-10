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Severina - ig
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Tako dobro je pri 54. letih videti v kopalkah hrvaška estradnica

N. Č.
10. 07. 2026 11.15
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Severina je v Splitu pokazala svojo zavidljivo postavo. Preverite, katere modne kose je izbrala za popoln, sproščen in praktičen videz na plaži to poletje.

Severina se je vrnila v rodni Split, kjer po razbremenitvi obtožb na sodišču uživa v zasluženem dopustu, piše 24sata. Svojim sledilcem na družbenih omrežjih je sporočila: "Grem se vreči v morje, ker bo morje vse odneslo."

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Kaj je izbrala za svoj videz na plaži?

Za svoj oddih je izbrala praktične in udobne kose, primerne za vroč poletni dan na dalmatinski obali. Njen videz je nezahteven, funkcionalen in hkrati zelo urejen, kar je odlična inspiracija za vse, ki si želijo sproščenega dne ob obali brez nepotrebnega kompliciranja s težkimi modnimi dodatki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred tem je uživala v Provansi

Preden se je Severina ustavila v Splitu, je obiskala Francijo, kjer je pozirala v Provansi. Za poziranje na sivkinem polju je pevka izbrala belo obleko, ki se je odlično skladala s kuliso. Pred tem je nosila tudi kratek bel top in dolgo belo krilo, kar je praktična izbira za turistično raziskovanje mest in podeželja. "Spoznajte Provanso, ki je kot nalašč za romanco (ne glede na to, da je bilo plus 40)," je zapisala pod eno izmed objav.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odlične modne izbire za poletje

Poletni trendi, ki jih letos narekuje Severina, vključujejo čiste linije in poudarek na naravnih odtenkih. Na svojem profilu je pokazala več serij slik v kopalkah, ki poudarjajo dobro načrtovano telesno formo. Za tiste, ki želijo posnemati njen slog, je ključno naslednje: izbira klasičnih krojev, ki ne gredo iz mode, in investicija v enobarvne bele komplete za vroče dni.

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Komentarji njenih oboževalcev, kot so "Čudovita si!", potrjujejo, da njen izbor oblačil deluje privlačno na različne generacije. Sestavljeni kompleti, kot sta beli top in krilo, so izjemno hvaležni za kombiniranje z drugimi kosi obutve ali torbicami za plažo, kar Severina odlično uporabi za prehod z obale na večerno kavo v mestu.

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Vir: 24sata.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (2)

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miso4545 13. 07. 2026 12.47
0 0
Ma, plastick bombastick...mnogo žensk, brez operacij, je lepših od nje....
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GUNDABAD 10. 07. 2026 21.11
0 0
res prava lepotica
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