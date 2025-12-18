Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje

Igralka Sharon Stone (67), sinonim za fatalno privlačnost in inteligenco, je zaznamovala celotno desetletje in postala globalni seks simbol z vlogo v kultnem filmu Prvinski nagon ('Basic Instinct'), kar ji je prineslo svetovno prepoznavnost in status ikone.
Vendar pa je njeno življenje daleč od zgolj filmskega glamurja. Izza blišča Hollywooda se skriva zgodba o boju za preživetje in neverjetni vzdržljivosti. Leta 2001 je namreč doživela možgansko kap, ki je za vedno spremenila njeno življenje.
Možganska kap in nova priložnost za življenje
Življenjska pot Sharon Stone je leta 2001 doživela dramatičen preobrat. Kot je sama pripovedovala v intervjuju z Craigom Melvinom na TODAY, jo je takrat doletela huda možganska kap. Ta dogodek ni bil zgolj zdravstvena težava; bil je ogromen in skoraj usoden preizkus, ki je Stoneovo postavil na prag smrti in jo pustil povsem nesposobno za delo.
Poleg kapi je utrpela tudi devetdnevno cerebralno krvavitev, je razkrila Willieju Geistu na Sunday TODAY leta 2021 in dodala, da se je takrat 'zavedala, kako blizu je smrt'.
To travmatično obdobje jo je prisililo, da je temeljito pretehtala svoje vrednote. "Ko sem ponovno premislila, koliko mi stvari v življenju pomenijo, sem si resnično želela imeti otroke in preživljati čas z njimi," je dejala v istem intervjuju in dodala: "In delala sem le toliko, kolikor je bilo potrebno, da sem preživljala svojo družino. Zdaj pa so moji otroci zapustili gnezdo in zdaj sem spet v službi."
Z nekdanjim možem Philom Bronsteinom sta leta 2000 posvojila sina Roana. Pozneje je sama posvojila sinova Lairda leta 2005 in Quinna leta 2006.
Posledice možganske kapi
Ne samo, da je bila prisiljena zastaviti svojo hišo in je izgubila svoje mesto v filmski industriji, morala je tudi redefinirati lastno identiteto. Leta 2019 je za Variety povedala: "Izgubila sem vse, kar sem imela. Izgubila sem svoje mesto v poslu."
Vrnitev v filmsko industrijo
Sharon Stone se je naposled le vrnila v filmsko industrijo. Aktivna je še danes. Ravno v letošnjem letu je namreč izšel akcijski film Nihče 2, kjer ji družbo dela Bob Odenkirk.
