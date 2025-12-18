Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje

Igralka Sharon Stone (67), sinonim za fatalno privlačnost in inteligenco, je zaznamovala celotno desetletje in postala globalni seks simbol z vlogo v kultnem filmu Prvinski nagon ('Basic Instinct') , kar ji je prineslo svetovno prepoznavnost in status ikone.

Vendar pa je njeno življenje daleč od zgolj filmskega glamurja. Izza blišča Hollywooda se skriva zgodba o boju za preživetje in neverjetni vzdržljivosti. Leta 2001 je namreč doživela možgansko kap, ki je za vedno spremenila njeno življenje.

Življenjska pot Sharon Stone je leta 2001 doživela dramatičen preobrat. Kot je sama pripovedovala v intervjuju z Craigom Melvinom na TODAY, jo je takrat doletela huda možganska kap. Ta dogodek ni bil zgolj zdravstvena težava; bil je ogromen in skoraj usoden preizkus, ki je Stoneovo postavil na prag smrti in jo pustil povsem nesposobno za delo.

Poleg kapi je utrpela tudi devetdnevno cerebralno krvavitev, je razkrila Willieju Geistu na Sunday TODAY leta 2021 in dodala, da se je takrat 'zavedala, kako blizu je smrt'.

To travmatično obdobje jo je prisililo, da je temeljito pretehtala svoje vrednote. "Ko sem ponovno premislila, koliko mi stvari v življenju pomenijo, sem si resnično želela imeti otroke in preživljati čas z njimi," je dejala v istem intervjuju in dodala: "In delala sem le toliko, kolikor je bilo potrebno, da sem preživljala svojo družino. Zdaj pa so moji otroci zapustili gnezdo in zdaj sem spet v službi."