Na dogodku se je pojavila skoraj neprepoznavna

Sharon Stone, igralka, ki jo najbolj poznamo iz filma Prvinski nagon, je v New Yorku nosila vpadljivo rdečo jakno, črno majico, kaki hlače in rdeče salonarje. Stajling je dopolnila z visečimi uhani in valovito paž pričesko, največ pozornosti pa so pritegnile njene izrazite ličnice in zelo gladka koža, piše revija Hello!. Prav zaradi tega so se hitro pojavila ugibanja, ali je igralka posegla po estetskih posegih.

Kaj si o njenem spremenjenem videzu mislijo oboževalci?

Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili številni komentarji. Nekateri menijo, da igralka nikoli ni bila videti bolje in da deluje izjemno mladostno, spet drugi pa so zapisali, da je njen obraz videti precej drugače kot v preteklosti.

icon-expand Sharon Stone FOTO: Profimedia

Mnogi so izpostavili predvsem njene ličnice, ki naj bi bile veliko bolj poudarjene kot običajno, še dodaja revija Hello!. Spet drugi menijo, da gre zgolj za drugačen make-up, osvetlitev in pričesko, ne glede na vse, pa številni poudarjajo, da igralka pri svojih 68 letih še vedno deluje zelo elegantno in samozavestno.

Je Sharon Stone podlegla estetskim posegom?

Sharon Stone je v preteklosti večkrat odkrito spregovorila o estetskih posegih in poudarila, da nikoli ni želela pretiravati. V enem od intervjujev je razkrila, da so jo številni zdravniki prepričevali v lifting obraza, vendar je to vedno zavrnila, saj je verjela v naravno staranje in lepoto nepopolnosti, piše Tportal. Poudarila je tudi, da sama nima nič proti posegom, če se posameznik zanje odloči premišljeno, vendar meni, da ni prav, ko ljudje pretiravajo in popolnoma spremenijo svoj obraz. Prav zato so številni njeni oboževalci prepričani, da njen nedavni videz ni posledica drastičnih estetskih posegov, temveč predvsem ličenja, osvetlitve in morda kakšnega manj invazivnega tretmaja.

Njeno življenje se je spremenilo po možganski kapi

Leta 2001 je igralka doživela hudo možgansko kap, ki ji je sledila večdnevna krvavitev v možganih. Zaradi posledic je morala prestati dolgo in zahtevno okrevanje, v nekem obdobju pa je potrebovala tudi številne injekcije botoksa in filerjev, da se ji je ena stran obraza ponovno dvignila, še dodaja Tportal. Takrat se je njen pogled na estetske posege povsem spremenil. Kot je pozneje pojasnila sama za Vogue Arabia, to ni bil lepotni poseg, temveč nujna medicinska pomoč.

Okrevanje je trajalo več let in v tem času je izgubila veliko – od premoženja do položaja v filmski industriji. Večkrat je poudarila, da se je morala po bolezni znova postaviti na noge in praktično začeti od začetka. Več o tem si lahko preberete TUKAJ! Prav zato danes na lepoto, staranje in estetske posege gleda precej drugače kot nekoč, predvsem pa veliko bolj življenjsko in realistično.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.