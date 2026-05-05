Nova pričeska jo je pomladila za več let

Sharon Stone je znova dokazala, da ostaja ena najbolj karizmatičnih in neustavljivih žensk Hollywooda. Na TCM Classic Film Festivalu v Los Angelesu je 68-letna igralka navdušila z videzom, ki je združil brezčasno eleganco, modno drznost in subtilno sporočilo o sprejemanju zrelih let.

Čeprav je njen popolnoma bel, minimalistično krojen kostim požel veliko pozornosti, je največji val navdušenja sprožila njena nova pričeska – osvežen, mehko padajoč lob , ki ji neverjetno pristaja.

Sharon Stone, ki smo jo desetletja poznali po kratkih, ostrih in zelo značilnih pričeskah , se je tokrat odločila za daljšo, bolj ženstveno različico, piše Tportal. Lasje, postriženi do ramen, nežno uokvirjajo njen obraz in mehčajo poteze, kar ustvarja naraven učinek liftinga brez pretiranega truda. Prav ta sprememba je sprožila številne razprave, saj mnogi menijo, da je igralka s tem pokazala, kako lahko premišljena dolžina in oblika las popolnoma osvežita videz – brez potrebe po radikalnih posegih.

Nova pričeska je v popolni harmoniji z njenim modnim slogom, ki ga v zadnjih letih zaznamuje kombinacija klasične krojaške estetike in sodobne, sproščene ženstvenosti.

Na festivalu je nosila tridelni snežno bel komplet, ki je s širokimi hlačnicami in strukturiranim suknjičem ustvaril dramatično, a izjemno sofisticirano silhueto. Minimalistični dodatki in umirjena barvna paleta so omogočili, da je prav pričeska prevzela glavno vlogo.