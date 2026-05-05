Sharon Stone
Trači

Nova pričeska jo je pomladila za več let

N. Č.
05. 05. 2026 04.00
2

Sharon Stone je navdušila z novo pričesko, ki jo je vidno pomladila. Svež lob do ramen ji daje mehkejši in mladostnejši videz, ki je brez dvoma takoj pritegnil pozornost.

Sharon Stone je znova dokazala, da ostaja ena najbolj karizmatičnih in neustavljivih žensk Hollywooda. Na TCM Classic Film Festivalu v Los Angelesu je 68-letna igralka navdušila z videzom, ki je združil brezčasno eleganco, modno drznost in subtilno sporočilo o sprejemanju zrelih let.

Sharon Stone je zablestela v barvi sezone
Čeprav je njen popolnoma bel, minimalistično krojen kostim požel veliko pozornosti, je največji val navdušenja sprožila njena nova pričeska – osvežen, mehko padajoč lob, ki ji neverjetno pristaja.

Sharon Stone
Sharon Stone FOTO: Profimedia

Kratke lase je zamenjala z daljšo pričesko

Sharon Stone, ki smo jo desetletja poznali po kratkih, ostrih in zelo značilnih pričeskah, se je tokrat odločila za daljšo, bolj ženstveno različico, piše Tportal. Lasje, postriženi do ramen, nežno uokvirjajo njen obraz in mehčajo poteze, kar ustvarja naraven učinek liftinga brez pretiranega truda. Prav ta sprememba je sprožila številne razprave, saj mnogi menijo, da je igralka s tem pokazala, kako lahko premišljena dolžina in oblika las popolnoma osvežita videz – brez potrebe po radikalnih posegih.

Pričeska v harmoniji z modnim slogom

Nova pričeska je v popolni harmoniji z njenim modnim slogom, ki ga v zadnjih letih zaznamuje kombinacija klasične krojaške estetike in sodobne, sproščene ženstvenosti.

Na festivalu je nosila tridelni snežno bel komplet, ki je s širokimi hlačnicami in strukturiranim suknjičem ustvaril dramatično, a izjemno sofisticirano silhueto. Minimalistični dodatki in umirjena barvna paleta so omogočili, da je prav pričeska prevzela glavno vlogo.

Sharon Stone
Sharon StoneFOTO: Profimedia

Zagovarja naravno staranje

Sharon Stone je že večkrat javno spregovorila o pritiskih Hollywooda, ki od igralk pričakujejo večno mladost. Sama zagovarja naravno staranje in poudarja, da je samozavest najlepši lepotni dodatek. Njena nova pričeska je tako več kot le modna odločitev – je izjava o tem, da lahko sprememba prinese svežino, ne da bi izbrisala identiteto.

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gregib 05. 05. 2026 08.49
0 0
Dober zgleda.... za 68... nič manj...
ODGOVORI
?rni Ov?ar 05. 05. 2026 08.17
0 1
Starejše ženske,če hočejo zgledat mlade morajo imeti kratke lase!!!!!!!
ODGOVORI
