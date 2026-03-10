Ta ikona danes praznuje 68. rojstni dan

Hollywoodska zvezdnica Sharon Stone danes praznuje 68. rojstni dan. V 90. letih je zaznamovala svet filma, veljala pa je tudi za eno najbolj fatalnih žensk na svetu. Vendar pa so njeno življenje zaznamovale tudi številne zdravstvene težave in težke zgodbe, ki so popolnoma spremenile njeno življenje.

Možganska kap, ki ji je skoraj vzela življenje

Leta 2001 je Sharon Stone doživela eno najtežjih preizkušenj v svojem življenju. Igralko je prizadela huda možganska kap, ki jo je spremljala devetdnevna cerebralna krvavitev. Kot je sama pozneje povedala v pogovoru za oddajo Sunday TODAY, je bila takrat 'zelo blizu smrti' in je jasno čutila, kako resno je stanje.

icon-expand Sharon Stone FOTO: Profimedia

"Imela sem devetdnevno krvavitev v možganih. Zavedala sem se, kako blizu je smrt," je razkrila v intervjuju z novinarjem Williejem Geistom, kot poroča revija People. Dolgotrajno okrevanje je popolnoma ustavilo njeno kariero in jo za več let oddaljilo od filmskega sveta. O tem obdobju je odkrito govorila tudi v intervjuju za oddajo TODAY, kjer je z voditeljem Craigom Melvinom opisala, kako je bolezen spremenila njen pogled na življenje. Kot poroča revija People, je priznala, da je zaradi izkušnje začela drugače razmišljati o prioritetah. "Ko sem premislila, kaj mi v življenju res pomeni, sem si želela predvsem imeti otroke in preživljati čas z njimi," je dejala. Okrevanje je bilo dolgo in naporno, posledice pa so vplivale tudi na njeno kariero.

Ko je izginilo tudi njeno premoženje

Težko zdravstveno stanje pa ni bilo edini udarec, s katerim se je morala soočiti. V času dolgotrajnega okrevanja je Sharon Stone doživela tudi finančni šok. V intervjuju za The Hollywood Reporter je povedala, da je imela ob vrhuncu kariere približno 17 milijonov evrov prihrankov, a da so mnogi njeno bolezen izkoristili za lasten zaslužek.

"Zaradi vsega mojega uspeha sem imela prihranjenih 17 milijonov evrov, ko sem znova pridobila dostop do svojega bančnega računa, sem kmalu ugotovila, da je ves denar izginil," je povedala v omenjenem intervjuju za The Hollywood Reporter.

icon-expand Sharon Stone FOTO: Profimedia

Vzpon hollywoodske zvezde

Še preden jo je prizadela bolezen, je Sharon Stone veljala za eno največjih zvezdnic Hollywooda. Kariero je začela kot manekenka in se konec sedemdesetih let preselila v New York, kjer je podpisala pogodbo z agencijo Ford Models. Kot poroča Hollywood Reporter, je prve filmske vloge dobila v začetku osemdesetih let, med drugim v filmu Stardust Memories režiserja Woodyja Allena. Pravi preboj pa je prišel leta 1992 s filmom Basic Instinct (Prvinski nagon), ki jo je čez noč spremenil v svetovno senzacijo.

Po tem uspehu je sledilo več pomembnih vlog. Kot poroča revija People, je bila posebej odmevna njena igra v filmu Casino (1995), za katero je prejela zlati globus in nominacijo za oskarja. V 90. letih je postala ena najbolje plačanih igralk v Hollywoodu ter simbol glamurja in samozavesti. Čeprav jo je bolezen začasno oddaljila od velikih projektov, se je pozneje vrnila na filmska in televizijska platna ter sodelovala v številnih projektih, hkrati pa se posvetila tudi humanitarnemu delu.

icon-expand Sharon Stone je veljala za seks simbol. FOTO: Profimedia

68. rojstni dan in nove kritike javnosti

Danes Sharon Stone praznuje 68. rojstni dan in ostaja aktivna v javnem življenju, čeprav se pogosto sooča z novimi izzivi. Po poročanju različnih medijev se pojavlja na filmskih festivalih, umetniških dogodkih in dobrodelnih prireditvah ter še vedno sodeluje pri filmskih in televizijskih projektih. Kot poroča Hollywood Reporter, igralka zadnja leta veliko časa namenja tudi slikarstvu, ki je postalo njena nova ustvarjalna strast.

Kljub temu pa njen videz v zadnjem času sproža burne odzive na družbenih omrežjih. Kot poroča britanski Mirror, so nekateri opazovalci ob njenih nedavnih javnih nastopih komentirali, da je njen obraz videti precej drugače kot nekoč, kar so pripisali morebitnim estetskim posegom. Mirror navaja, da so nekateri kritiki opozorili na zelo gladko čelo in spremenjene poteze obraza, kar je ponovno sprožilo razprave o pritisku staranja v Hollywoodu. Sharon Stone se na takšne komentarje praviloma odziva mirno in poudarja, da je najpomembnejše sprejemanje samega sebe ter življenjskih sprememb, ki jih prinesejo leta.

