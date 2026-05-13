Ni načrtno izbrala mlajšega partnerja, njuna ljubezen se je zgodila spontano

Sienna Miller je v intervjuju za E! News razkrila, da sta se s partnerjem razveselila drugega skupnega otroka. Povedala je, da je dojenček že v sosednji sobi in da se trenutno spopada s pomanjkanjem spanca, a je obenem preplavljena z ljubeznijo.
Igralka, znana po filmih Ostrostrelec, Alfie in Zadnji posel, je zdaj torej mama treh otrok. Poleg dveh najmlajših ima še hčerko Marlowe iz prejšnje zveze s Tomom Sturridgem, s katerim še vedno odlično sodelujeta pri vzgoji. Millerjeva je poudarila, da je prihod novega člana prinesel veliko veselja, a tudi izzivov, saj se družina zdaj prilagaja novemu ritmu.
"Zgodilo se je. V sosednji sobi imam dojenčka," je za E! News povedala igralka in dodala: "Trenutno težko sestavljam razumljive stavke, ker zelo malo spim, ampak imam noro rada svojega otroka."
Začetek njune zveze
Ljubezenska zgodba med Sienno Miller in Oliem Greenom se je začela pozimi leta 2022. Prvič so ju skupaj opazili februarja 2022 na tekmi NBA v New Yorku, uradno pa sta se kot par predstavila marca istega leta na zabavi Vanity Fair ob podelitvi oskarjev.
Njuna zveza je hitro postala ena najbolj spremljanih v svetu slavnih. Kljub 14-letni starostni razliki sta od začetka delovala usklajeno, sproščeno in pristno. Sienna je večkrat poudarila, da je bil prav Oli tisti, ki je razblinil njene dvome o zvezi z mlajšim partnerjem.
Kdo je njen partner Oli Green?
Oli Green je britanski igralec in model, ki si svojo kariero gradi z vlogami v uspešnih projektih, pišeta Elle in People. Med drugim je nastopil v filmih Bridget Jones: Mad About the Boy, A Good Person ter v priljubljeni seriji The Crown.
Green je po besedah Millerjeve izjemno zrel, premišljen in spoštljiv – lastnosti, ki jih je izpostavila tudi v intervjuju za Harper's Bazaar UK. Opisala ga je kot "modro bitje", ki ji 'nudi stabilnost v svetu, kjer je nepredvidljivost stalnica'. Njegova naravnanost in odnos do žensk sta jo prepričala, da je starost le številka.
Njuna starostna razlika
Med Sienno Miller in Olijem Greenom je 14 let razlike – ona je rojena leta 1982, on pa leta 1996. Igralka je večkrat poudarila, da si ni načrtno izbrala mlajšega partnerja, temveč se je ljubezen zgodila spontano.
V intervjuju za Grazio je dejala, da bi si želela, da bi družba zveze, v katerih je ženska starejša, obravnavala enako naravno kot tiste, kjer je starejši moški. Po njenem mnenju je Green predstavnik nove generacije moških, ki razumejo in spoštujejo ženske na drugačen, bolj enakovreden način.
Otroci in širjenje družine
Sienna Miller je zdaj mama treh otrok. Najstarejša hčerka Marlowe, ki jo ima z igralcem Tomom Sturridgem, je že najstnica in pogosto spremlja mamo na rdečih preprogah, tudi v Cannesu.
Vir: E! News, People, Elle, Grazia, Harper's Bazaar
