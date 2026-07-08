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Klara Čerina - ig
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Po razhodu s hrvaško estradnico ujet v družbi nove lepotice

N. Č.
08. 07. 2026 09.44
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Šime Elez po razhodu z Majo Šuput ne izgublja časa. V središču Splita so ga opazili z roko v roki z znano vplivnico in arhitektko Klaro Čerino.

Nekdanji udeleženec šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), Šime Elez, je poskrbel za nove govorice o svojem zasebnem življenju. V torek so ga bralci portala 24sata ujeli v Splitu, kjer se je sprehajal v spremstvu blondinke.

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Šlo naj bi za Klaro Čerino, ki jo hrvaška javnost pozna predvsem kot znano vplivnico in arhitektko. Par naj bi se med hojo držal za roke, kar je takoj sprožilo ugibanja, ali gre za prijateljsko druženje ali novo ljubezen, piše 24sata. Fotografije in opisi prič kažejo na to, da sta se Šime in Klara odlično zabavala, saj z njunih obrazov ni izginil nasmeh, vzdušje pa je bilo povsem sproščeno.

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Razhod z Majo Šuput

Zanimivo je, da se Šime Elez v novi družbi pojavlja le kratek čas po odmevnem razhodu s pevko Majo Šuput. Čeprav sta veljala za priljubljen par, sta svojo zgodbo končala konec maja. Maja Šuput je takrat za javnost pojasnila, da že nekaj časa vsak od njiju 'živi svojo realnost'.

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"Veste, kako je, vsaka zgodba ima svoj začetek in konec, in mi se že nekaj časa bližamo temu drugemu delu," je še za Showbuzz povedala Maja, medtem ko Šime o njunem razhodu ni želel razpravljati.

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Kdo je Klara Čerina?

Klara Čerina, vplivnica, s katero je bil v Splitu opažen Šime, ima impresivno kariero v svetu arhitekture in televizije, piše 24sata. Klara je po poklicu arhitektka, njeno ljubezen do dizajna pa smo lahko spremljali v oddaji 'Arhitekti i projekti', še dodajajo. Tam je kot urednica delila nasvete o urejanju doma. Sama pravi, da je v tem delu združila vse svoje strasti.

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Kaj je o njunem odnosu povedal Šime?

Po tem, ko so po spletu zaokrožile njune skupne fotografije, so s portala Net.hr kontaktirali karizmatičnega Hrvata, ki je povedal: "Da, danes dopoldne sem se po Splitu sprehajal s čudovitim dekletom. Nato sem si privoščil popoldanski dremež in ko sem se zbudil, sem mislil, da so bile vse skupaj le sanje. A ko sem na novičarskih portalih zagledal fotografije, sem spoznal, da se je to dejansko zgodilo – da se je tisti čudoviti sprehod s privlačno blondinko resnično odvil."

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Vir: net.hr, 24sata.hr, showbuzz.dnevnik.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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