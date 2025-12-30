Zadovoljna.si
Simon Helberg
Trači

Tako je slavni igralec videti danes

N. Č.
30. 12. 2025 04.00
0

Simon Helberg, znan kot Howard iz Velikih pokovcev, se je po koncu snemanja omenjene serije posvetil neodvisnim filmom, gledališču in družini, ob tem pa si je pustil brado in izbral sproščen stil.

Simon Helberg
Simon Helberg FOTO: Profimedia

Simon Helberg, znan po vlogi Howarda Wolowitza v seriji Veliki pokovci, se je po koncu snemanja serije odločil za umik iz Hollywooda. Namesto nadaljevanja v hitrih ritmih šovbiznisa je izbral drugačno pot. Svojo pozornost je preusmeril na projekte, ki mu prinašajo osebno izpolnitev, posvetil pa se je tudi preživljanju časa z družino.

Kakšen je Simon Helberg v resničnem življenju?

Za razliko od televizijskega lika Howarda je Simon v zasebnosti skromen in osredotočen na družino. Redko se pojavlja v medijih, svojo pozornost pa posveča gledališču in neodvisnim filmskim produkcijam. Tam lahko, kot sam poudarja, razvija svoje igralske sposobnosti brez nenehnega nadzora javnosti, pišejo tuji mediji.

Pozornost je pritegnil tudi z resnimi dramskimi vlogami, med katerimi izstopa film 'Annette', ki je bil izjemno dobro sprejet pri kritikih. Izšel je leta 2021. S tem si je Helberg pridobil ugled kot vsestranski igralec.

Lepa žena, ki je prav tako igralka

Življenje Simona Helberga je močno povezano z njegovo ženo Jocelyn Towne, s katero sta poročena že od leta 2007. Njeno družinsko ozadje, kot poroča Variety, je tesno prepleteno s Hollywoodom; njen oče, Roger Towne, je bil scenarist, njen stric Robert Towne pa oskarjev nagrajenec in režiser filma 'Kitajska četrt', poroča revija People.

Skupaj imata hčerko Adeline (roj. 8. maja 2012) in sina Wilderja (roj. 23. aprila 2014). Jocelyn je prav tako aktivna v filmski industriji, vendar par svoje otroke skrbno varuje pred javnostjo, še dodajajo pri reviji People.

Simon Helberg
Simon HelbergFOTO: Profimedia
Ljubezenska zgodba kot iz filma

Simon Helberg in Jocelyn Towne imata precej zanimivo ljubezensko zgodbo, poročata People in The Hollywood Reporter. Preden se je Helberg odločil za poroko, je namreč prekinil zvezo z Jocelyn. V intervjuju za oddajo Davida Lettermana je pojasnil: "Ustrašil sem se, mislil sem, da potrebujem bolj razburljivo življenje, imel sem popolno stvar, a iz nekega razloga ..."

Simon Helberg in žena Jocelyn Towne.
Simon Helberg in žena Jocelyn Towne.FOTO: Profimedia

Ko se je Jocelyn preselila v Pariz in našla novega partnerja, je Simon, kot je povedal v oddaji The Queen Latifah Show, šel v Francijo, da bi jo dobil nazaj, nato pa jo je v ZDA končno zasnubil.

Ta edinstvena zgodba je kasneje, kot poroča Movieguide, postala osnova za romantično komedijo z naslovom 'We'll Never Have Paris', ki sta jo leta 2014 režirala prav Simon Helberg in Jocelyn Towne, Simon pa je celo odigral glavno vlogo. Sodelovala sta sicer tudi pri nekaterih drugih projektih, kot je film z naslovom I Am I, poroča People. Pri tem projektu je Jocelyn prevzela vlogo scenaristke in režiserke, medtem ko je Simon odigral pomembno filmsko vlogo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: people.com, hollywoodreporter.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Simon Helberg Howard Wolowitz Jocelyn Towne žena poročena danes videti danes Veliki pokovci
KOMENTARJI (0)

