Tako je slavni igralec videti danes

icon-expand Simon Helberg FOTO: Profimedia

Simon Helberg, znan po vlogi Howarda Wolowitza v seriji Veliki pokovci, se je po koncu snemanja serije odločil za umik iz Hollywooda. Namesto nadaljevanja v hitrih ritmih šovbiznisa je izbral drugačno pot. Svojo pozornost je preusmeril na projekte, ki mu prinašajo osebno izpolnitev, posvetil pa se je tudi preživljanju časa z družino.

Kakšen je Simon Helberg v resničnem življenju?

Za razliko od televizijskega lika Howarda je Simon v zasebnosti skromen in osredotočen na družino. Redko se pojavlja v medijih, svojo pozornost pa posveča gledališču in neodvisnim filmskim produkcijam. Tam lahko, kot sam poudarja, razvija svoje igralske sposobnosti brez nenehnega nadzora javnosti, pišejo tuji mediji. Pozornost je pritegnil tudi z resnimi dramskimi vlogami, med katerimi izstopa film 'Annette', ki je bil izjemno dobro sprejet pri kritikih. Izšel je leta 2021. S tem si je Helberg pridobil ugled kot vsestranski igralec.

Preberi še Se spomnite Sheldona? Postal je neprepoznaven

Lepa žena, ki je prav tako igralka

Življenje Simona Helberga je močno povezano z njegovo ženo Jocelyn Towne, s katero sta poročena že od leta 2007. Njeno družinsko ozadje, kot poroča Variety, je tesno prepleteno s Hollywoodom; njen oče, Roger Towne, je bil scenarist, njen stric Robert Towne pa oskarjev nagrajenec in režiser filma 'Kitajska četrt', poroča revija People.

Preberi še Tako je slavna igralka videti danes

Skupaj imata hčerko Adeline (roj. 8. maja 2012) in sina Wilderja (roj. 23. aprila 2014). Jocelyn je prav tako aktivna v filmski industriji, vendar par svoje otroke skrbno varuje pred javnostjo, še dodajajo pri reviji People.

icon-expand Simon Helberg FOTO: Profimedia

Preberi še Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

Ljubezenska zgodba kot iz filma

Simon Helberg in Jocelyn Towne imata precej zanimivo ljubezensko zgodbo, poročata People in The Hollywood Reporter. Preden se je Helberg odločil za poroko, je namreč prekinil zvezo z Jocelyn. V intervjuju za oddajo Davida Lettermana je pojasnil: "Ustrašil sem se, mislil sem, da potrebujem bolj razburljivo življenje, imel sem popolno stvar, a iz nekega razloga ..."

icon-expand Simon Helberg in žena Jocelyn Towne. FOTO: Profimedia

Ko se je Jocelyn preselila v Pariz in našla novega partnerja, je Simon, kot je povedal v oddaji The Queen Latifah Show, šel v Francijo, da bi jo dobil nazaj, nato pa jo je v ZDA končno zasnubil.

Preberi še Poročna drama: Očetova žena povzročila kaos

Ta edinstvena zgodba je kasneje, kot poroča Movieguide, postala osnova za romantično komedijo z naslovom 'We'll Never Have Paris', ki sta jo leta 2014 režirala prav Simon Helberg in Jocelyn Towne, Simon pa je celo odigral glavno vlogo. Sodelovala sta sicer tudi pri nekaterih drugih projektih, kot je film z naslovom I Am I, poroča People. Pri tem projektu je Jocelyn prevzela vlogo scenaristke in režiserke, medtem ko je Simon odigral pomembno filmsko vlogo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Sanjska zaroka ob zaključku Dirke po Franciji

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.