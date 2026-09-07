Eden najbolj seksi moških na svetu je še vedno samski

Simone Susinna danes ni več zgolj obraz z naslovnic in družbenih omrežij, temveč želi dokazati, da je lahko tudi resen igralec. Na ljubezenskem področju pa je trenutno, vsaj po njegovih zadnjih javnih izjavah, bolj pusto.
Italijanski igralec in model je v zadnjih letih postal eden najbolj prepoznavnih obrazov, povezanih s franšizo 365 dni. Rodil se je 14. novembra 1993 v okolici Catanie na Siciliji, pri 18 letih pa se je preselil v Milano, kjer je začel graditi kariero v svetu mode. Preden je postal igralec, je delal kot model, nato pa ga je pot iz sveta mode pripeljala še pred filmske kamere.
Od nogometa do modnih pist
Njegova življenjska pot ni bila od začetka usmerjena v igralstvo. Kot mladenič je bil velik ljubitelj nogometa in si je sprva predstavljal, da bo njegova prihodnost povezana s športom.
Pri 18 letih pa je dobil priložnost, ki je spremenila njegovo življenje. Iz Sicilije se je odpravil v Milano in začel delati kot model. Nastopal je v svetu visoke mode, med drugim pa je sodeloval z velikimi modnimi znamkami. Prav videz mu je prinesel prvo veliko prepoznavnost, vendar se danes očitno želi dokazati tudi na drugačen način.
"Ne želim biti samo 'tisti lepi'," je leta 2025 povedal za Vanity Fair Italia. Priznal je, da mu je lepota sicer odprla številna vrata, vendar se je želel osredotočiti tudi na notranjo rast. Povedal je, da v prostem času dela jogo, bere in študira.
Potem je prišel Nacho
Veliki preboj je sledil leta 2022, ko je v Netflixovih filmih 365 dni: Ta dan in Naslednjih 365 dni zaigral Marcella Nacha Matosa.
Vloga ga je čez noč približala milijonom gledalcev po vsem svetu. Njegova priljubljenost na družbenih omrežjih je močno narasla, sam pa je pozneje povedal, da mu je prav film 365 dni odprl vrata v svet igralstva.
Čeprav igralstvo sprva ni bilo njegov glavni cilj, ga danes vidi kot svojo prioriteto.
Po 365 dneh je zaigral še v filmu Heaven in Hell, leta 2025 pa je prevzel eno glavnih vlog v italijanskem filmu Malamore. V njem je zaigral Nunzia, nasilnega in posesivnega moškega, ki je popolno nasprotje njegovega zasebnega pogleda na partnerske odnose.
Prav o ljubezni je v nedavnem intervjuju povedal precej zanimive stvari.
Danes sem se odločil biti sam
Čeprav je bil zaradi svojega videza in slave povezan s številnimi znanimi ženskami, je Susinna povedal, da je tokrat izbral samsko življenje.
"Ko ljubim, ljubim zelo. Morda preveč. Izgubim se," je povedal in dodal, da se mora najprej dobro počutiti sam s seboj, če želi biti dober partner. Sebe opisuje kot romantika, priznal pa je tudi, da je nekoliko ljubosumen.
Ob tem je poudaril, da verjame v svobodo znotraj zveze in da ljubezen ne sme postati obsedenost ali nadzor.
"Ko ljubezen postane obsedenost, ni več ljubezen," je povedal.
S kom je bil?
Njegovo ljubezensko življenje je bilo v preteklosti precej bolj pestro v medijih.
Med ženskami, s katerimi so ga povezovali, je bila Mariana Rodríguez, venezuelska manekenka in nekdanja udeleženka italijanskega resničnostnega šova Grande Fratello. Njuno razmerje sega v obdobje pred njegovo svetovno igralsko slavo, italijanski mediji pa ju omenjajo kot nekdanja partnerja.
Pozneje se je njegovo ime povezovalo tudi z nekdanjo miss Italije Carolino Stramare, vendar je šlo za krajšo romantično povezavo oziroma govorice o njuni bližini. Italijanski mediji omenjajo tudi njegovo približevanje Maleni, s katero je sodeloval v času L'Isola dei Famosi.
Potem je prišla Anitta
Največ pozornosti je nedvomno požela njegova povezava z brazilsko pevko Anitto.
Leta 2023 so ju večkrat opazili skupaj, skupaj sta počitnikovala in njuna bližina je sprožila ugibanja, da sta par. Takrat je tudi E! News poročal o Anitti kot o ženski, ki je hodila s Susinno.
Toda njuna zgodba ni trajala dolgo. Anitta je pozneje javno povedala, da je samska in da je bila samska že nekaj časa.
V njegovem življenju se je pojavila še ena slavna lepotica
Leta 2024 je italijanski tednik Chi Susinno povezal tudi s francosko manekenko Tino Kunakey, nekdanjo ženo igralca Vincenta Cassela. Po poročanju italijanskih medijev naj bi ju opazili skupaj v Milanu. Vendar ni šlo za javno potrjeno zvezo, Susinna pa o svojem zasebnem življenju ni želel veliko povedati.
Trenutno ga bolj zanima kariera
Susinna priznava, da se vse bolj osredotoča na igralsko kariero. Po mednarodnem uspehu 365 dni želi dokazati, da ni zgolj lep obraz, ki je osvojil družbena omrežja.
Njegova kariera se je v zadnjih letih tako premaknila od modnih pist in naslovnic k zahtevnejšim filmskim vlogam, sam pa je za Vanity Fair Italia povedal, da je njegov največji cilj ostati verodostojen in delati manj projektov, vendar dobro.
In tako za zdaj ostaja vprašanje, ki bo gotovo zanimalo številne njegove oboževalke: kdo bo naslednja ženska, ki bo osvojila srce enega najbolj zaželenih italijanskih zvezdnikov? Za zdaj odgovora ni, Simone pa je videti precej zadovoljen v vlogi samskega moškega.
Vir: Vanity Fair Italia
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