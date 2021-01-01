Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen
Toliko ljudi si je ogledalo zadnjo epizodo Skrito v rajuPo 150 epizodah se je včeraj na POP TV zaključila priljubljena slovenska serija Skrito v raju, ki je v zadnjih dveh letih osvojila srca gledalcev po vsej državi. Serija je vsak večer pred male zaslone pritegnila širok krog občinstva in se zapisala med projekte, ki so pomembno zaznamovali slovenski medijski prostor. Finalno epizodo si je na POP TV ogledalo kar 41 % gledalcev, na VOYO pa je serija zabeležila izjemnih 19 milijonov ogledov.
Oddaje
Vsi so se spraševali, kdo je Sanja, zdaj jo že pogrešajoNina Rakovec je v serijo Skrito v raju vstopila šele v drugi sezoni, a njen lik je brez dvoma pustil močan in nepozaben vtis.
Oddaje
Slovenska igralka se je za vedno poslovila od vloge SaškeIgralska zasedba serije Skrito v raju se poslavlja od svojih likov, ki smo jih lahko spremljali kar v dveh sezonah. V tem času smo se tudi sami že močno navezali na svoje najljubše like in verjamemo, da jih bo kar težko izpustiti ...
Oddaje
Tako se bo končala serija Skrito v rajuVsi že nestrpno pričakujemo veliki finale priljubljene slovenske serije Skrito v raju, ki nas je v dveh sezonah popeljala skozi vznemirljive zaplete, ljubezenske drame in številne preobrate.
Oddaje
Ob koncu Skrito v raju delila sočne fotografijeMelani Mekicar se je ob zaključku serije Skrito v raju odločila, da z javnostjo podeli še zadnje utrinke iz zakulisja snemanja.
Oddaje
Kdo je Pia, ki je zapeljala Marka v Skrito v raju?Kdo je skrivnostna Pia, ki je v seriji Skrito v raju očarala Marka? Poklepetali smo z igralko Špelo Škofič, ki nam je zaupala, kako je doživela snemanje ene najbolj priljubljenih serij pri nas in kako sama doživlja igralski svet. Gledalcem je že znana iz serij Reka ljubezni, Najini mostovi in Usodno vino, tokrat pa je z nami delila tudi zakulisne utrinke s snemanja ter izzive, s katerimi se srečuje pred in za kamero.
Intervju
Razkrivamo, koliko delov Skrito v raju je še do koncaVsi se že dobro zavedamo, da se priljubljena slovenska serija Skrito v raju počasi približuje koncu, točno, koliko delov je še do konca, pa razkrivamo v nadaljevanju!
Oddaje
Kdo je fant, ki se je z Matejem Zemljičem odpravil na dopust?Matej Zemljič, glavni zvezdnik serije Skrito v raju, se je pred kratkim odpravil na zaslužen oddih. Obiskal je Kreto, a tja se ni odpravil sam ...
Oddaje
Gaje tudi tokrat ni bilo, to je resnični razlog, zakajSamo še nekaj dni nas loči do konca serije Skrito v raju, ki je zaznamovala življenje tako igralcem kot tudi njihovim največjim oboževalcem. A še preden bo na POP TV predvajan zadnji del, so se slovenski zvezdniki oglasili še v nabito polni nakupovalni destinaciji Europark v Mariboru, kjer so se srečali z zvestimi gledalci, delili avtograme, se fotografirali in odgovarjali na njihova vprašanja.
Oddaje
Spoznajte najbolj priljubljenega slovenskega igralca v živoDanes, 4. junija, ob 17. uri, bodo oboževalci serije Skrito v raju še zadnjič lahko v živo spoznali svoje junake. Srečanje bo tokrat gostilo nakupovalno središče Europark Maribor, Matej Zemljič pa vas vabi, da se mu pridružite!
Oddaje
Serija Skrito v raju se dokončno poslavljaEna najbolj priljubljenih slovenskih serij zadnjih let se počasi poslavlja s televizijskih zaslonov. Serija Skrito v raju je s svojo zgodbo in karizmatično igralsko zasedbo osvojila številne gledalce, zdaj pa se njena pot približuje koncu. A preden se zavese dokončno spustijo, bo igralska ekipa še zadnjič stopila pred občinstvo.
Oddaje
Matej Zemljič razkriva, kako je kamp Paradiso videti danesPriljubljena slovenska serija Skrito v raju je gledalce popeljala v idilični kamp Paradiso, kjer se odvija večina zgodbe. Glavni igralec Matej Zemljič, ki upodablja Marka Steinerja, je pred kratkim obiskal lokacijo, kjer so snemali to priljubljeno slovensko serijo in razkril, kako je kamp Paradiso videti danes.
Oddaje
