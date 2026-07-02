Skrivnostne priprave, zaprte ulice in rdeča preproga: kaj se v resnici dogaja?

Taylor Swift je znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno skriva pred javnostjo. Tudi v času rekordne turneje Eras Tour je le redko komentirala svojo zvezo z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem, zato ni presenetljivo, da vsaka najmanjša podrobnost sproži val ugibanj. Tokrat jih je zanetila vrsta nenavadnih priprav v središču Manhattna.
Kaj se dogaja v Madison Square Gardnu?
Ameriški mediji poročajo, da je bilo za začetek julija vloženo dovoljenje za zaporo cest v okolici znamenitega Madison Square Gardna. Čeprav mestne oblasti niso razkrile, kakšen dogodek bo tam potekal, je časovno ujemanje s prazničnim vikendom ob ameriškem dnevu neodvisnosti sprožilo številne teorije.
Govorice so dodatno podžgali tudi podatki, da naj bi si nekateri člani ekipe Kansas City Chiefs, za katero igra Travis Kelce, rezervirali nastanitve v bližini prizorišča. Poleg tega naj bi v enem od prostorov v kompleksu pripravili večerjo za približno sto izbranih gostov, medtem ko naj bi večje slavje potekalo naslednji večer.
Nič od tega sicer ni uradno potrjeno, vendar je bilo dovolj, da so družbena omrežja eksplodirala.
Tovornjaki, skrivnostni zaboji in rdeča preproga
V zadnjih dneh so fotografi pred Madison Square Gardnom opazili številne tovornjake, delavce in viličarje, ki so v objekt prevažali odrsko opremo, razsvetljavo in druge velike zaboje. Nekateri so nosili oznake, povezane z domnevno vrtno zabavo, med opremo pa naj bi bil tudi velik zrcalni disko krogelni reflektor ter dekorativni elementi, ki jih na običajnih športnih dogodkih ni mogoče videti.
Posebno pozornost je pritegnila tudi rdeča preproga, ki so jo delavci za kratek čas razgrnili pred vhodom v dvorano, nato pa jo hitro odstranili. Prav takšne podrobnosti so oboževalce prepričale, da se za zaprtimi vrati pripravlja nekaj izjemnega.
A številni opozarjajo, da pri Taylor Swift nikoli ni nič tako preprosto. Pevka je skozi svojo kariero večkrat dokazala, da zna javnost mojstrsko zavesti in presenetiti. Zato mnogi verjamejo, da bi lahko bile vse priprave namenoma organizirane zato, da bi medije in radovedneže usmerili na napačno lokacijo.
Po tej teoriji bi se dejanska poroka lahko odvila precej bolj intimno, daleč od oči javnosti, veliko slavje v New Yorku pa bi predstavljalo le spremljevalni dogodek ali celo popolnoma nepovezano prireditev.
Zakaj ravno začetek julija?
Oboževalci so prepričani, da datum ni naključje. Taylor Swift že vrsto let obožuje praznovanje ameriškega dneva neodvisnosti in je v preteklosti pogosto prirejala odmevne zabave na svojem posestvu na Rhode Islandu.
Nekateri so prepričani, da bi bil praznični konec tedna idealen tudi zaradi simbolike njene zveze s Travisom Kelcejem. Par se je prvič povezal poleti leta 2023, zato bi bila poroka skoraj tri leta pozneje za številne oboževalce popoln zaključek njune ljubezenske zgodbe.
Kdo bi lahko sedel med svati?
Čeprav uradnega seznama gostov ni, ameriški mediji že ugibajo, kdo bi lahko bil med povabljenci. Med najpogosteje omenjenimi imeni so Taylorina dolgoletna prijateljica Selena Gomez, njen glasbeni sodelavec Jack Antonoff ter otroška prijateljica Abigail Anderson Berard.
Na seznamu naj bi bili tudi številni igralci lige NFL, med njimi George Kittle, prihod pa naj bi po nekaterih navedbah potrdila tudi glasbenik Benson Boone in igralka Suki Waterhouse.
Veliko zanimanja vzbuja tudi vprašanje, ali bo povabilo prejela igralka Blake Lively, ki se je v zadnjih mesecih znašla v odmevnem pravnem sporu, v katerega je bila posredno omenjena tudi Taylor Swift. O tem za zdaj ni nobenih potrjenih informacij.
Nenavadna izbira prizorišča
Madison Square Garden velja za eno najbolj prepoznavnih ameriških dvoran, kjer običajno potekajo koncerti največjih glasbenih imen, košarkarske in hokejske tekme ter številni drugi spektakli.
Na prvi pogled se zato zdi precej nenavadna izbira za poroko. Po drugi strani pa ponuja nekaj, česar številne luksuzne lokacije ne morejo: popolnoma nadzorovan dostop, zasebne VIP-vhode in možnost, da dogodek ostane skrit pred radovednimi pogledi fotografov in javnosti.
Zanimivo je tudi, da to ne bi bila prva poroka v tej znameniti dvorani. Tam so se že v preteklosti poročili nekateri znani pari, leta 1982 pa je v Madison Square Gardnu celo potekala množična poroka več kot dva tisoč parov.
Kljub številnim namigom ostaja najpomembnejše dejstvo nespremenjeno: niti Taylor Swift niti Travis Kelce govoric nista komentirala. Tudi njuni predstavniki se na vprašanja medijev niso odzvali.
Vir: bbc.com
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