Po ločitvi se je bala, da ne bo več našla ljubezni: Zdaj jo povezujejo s slavnim pevcem

Med večerjo naj bi se držala za roke

Sofío Vergaro in Dana Reynoldsa so opazili v restavraciji Cipriani na Beverly Hillsu. Po poročanju ameriškega portala TMZ sta si med večerjo izkazovala pozornost, na fotografijah pa naj bi bilo videti tudi, da sta se držala za roke.

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Pri večerji nista bila sama. V njuni družbi sta bila tudi podjetnica Anastasia Soare, ustanoviteljica kozmetične znamke Anastasia Beverly Hills, in še en prijatelj. Fotografije so hitro zanetile ugibanja, ali se med 54-letno igralko in 39-letnim glasbenikom razvija kaj več kot prijateljstvo. Vendar njuna zveza za zdaj ni potrjena. Vir, ki je govoril za revijo People, je srečanje opisal kot prijateljsko druženje, ne kot romantični zmenek. Niti Sofía niti Dan se o govoricah javno nista izrekla.

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Po ločitvi jo je skrbelo, ali bo še našla ljubezen

Igralka, ki jo gledalci poznajo predvsem po vlogi Glorie Delgado-Pritchett v priljubljeni seriji Moderna družina, je o svojem ljubezenskem življenju odkrito spregovorila že po ločitvi od igralca Joeja Manganiella. Par je julija 2023 po sedmih letih zakona sporočil, da se razhaja, ločitev pa je bila uradno zaključena leta 2024. Sofía je pozneje priznala, da jo je vrnitev v svet zmenkov sprva prestrašila. V pogovoru za oddajo Today je povedala, da jo je po ločitvi zagrabila panika. Pri 52 letih se je spraševala, kaj jo čaka in kje bo našla novega partnerja. "Stara sem 52 let, kaj se bo zgodilo? Kje bom koga našla?" je v pogovoru opisala svoje takratne skrbi. Ob tem je pojasnila, da je danes glede ljubezni bolj sproščena in da se ji ne mudi več tako zelo. Želi si partnerja, ob katerem se bo dobro počutila, ki jo bo imel rad in s katerim se bo lahko tudi zabavala.

icon-expand Sofia Vergara in Joe Manganiello. FOTO: Profimedia

Zakaj se je končal njen zakon z Joejem Manganiellom?

Sofía in Joe sta veljala za enega najbolj privlačnih hollywoodskih parov. Poročila sta se novembra 2015, poleti 2023 pa sta sporočila, da se njuni poti razhajata. Igralka je pozneje pojasnila, da sta imela različne poglede na prihodnost. Manganiello si je želel otrok, sama pa pri svojih letih ni želela znova postati mama. Njen sin Manolo, ki ga ima iz prejšnjega zakona, je bil takrat že odrasel. Vergara je odkrito povedala, da spoštuje ljudi, ki se odločijo za materinstvo v poznejših letih, vendar sama tega ni želela. Po njenih besedah je bila prav razlika v željah glede družine eden od razlogov, da njun zakon ni mogel trajati. Po ločitvi so jo povezovali tudi z ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom, vendar je njuna zveza razpadla. Januarja 2025 je na podelitvi zlatih globusov v šali povedala, da si v novem letu želi zdravja, denarja in fanta.

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Tudi Dan Reynolds je pred kratkim končal zvezo

Tudi pevec skupine Imagine Dragons je v zadnjem obdobju doživel spremembe v zasebnem življenju. Po poročanju revije People se je pred kratkim končala njegova štiriletna zveza z igralko Minko Kelly. Novico o razhodu je vir potrdil v začetku oktobra, razlogov za konec zveze pa niso razkrili. Reynolds je bil pred tem poročen s pevko Ajo Volkman, s katero ima štiri otroke. Leta 2022 sta sporočila, da se razhajata. Ali sta se Sofía in Dan po nedavnih ljubezenskih spremembah res našla drug v drugem, ostaja odprto vprašanje. Njuno skupno druženje je sprožilo številna ugibanja, vendar za zdaj ni potrditve, da sta par. Morda gre le za prijateljsko poznanstvo, morda pa se začenja novo poglavje v življenju dveh zvezdnikov, ki sta v zadnjih letih doživela precej sprememb. Za zdaj lahko oboževalci le ugibajo, ali bo igralka, ki se je nekoč bala, da ne bo več našla ljubezni, znova zaljubljena.

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