V jeansu od glave do pet je zadela v polno

V času, ko modne smernice pogosto narekujejo vedno nove trende, je Sofia Vergara znova dokazala, da so včasih najboljše prav najpreprostejše kombinacije. Na družbenih omrežjih je namreč objavila fotografije, na katerih nosi videz, ki ga lahko brez težav poustvari skoraj vsaka ženska. Tokrat je stavila na preverjeno modno klasiko : kavbojke in kavbojsko srajco v podobnem odtenku modrega je združila v usklajen stajling, ki deluje sproščeno, elegantno in brezčasno.

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Trend, ki se vedno znova vrača

Tako imenovani denim on denim oziroma kombiniranje več kosov iz jeansa je eden tistih trendov, ki nikoli zares ne izginejo. Čeprav se vsako sezono vračajo v nekoliko drugačni podobi, ostajajo priljubljena izbira modnih navdušenk po vsem svetu.

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Tokratni videz temelji na klasični kavbojski srajci z gumbi in širokih kavbojkah z rahlo razširjenimi hlačnicami. Prav takšni kroji so med najbolj priljubljenimi tudi letošnjo jesen.

Ključ so proporci

Čeprav je kombinacija na prvi pogled zelo preprosta, skriva nekaj modnih trikov. Oprijetejši zgornji del lepo uravnotežijo širše hlačnice, medtem ko enotni odtenek jeansa ustvari občutek daljše in vitkejše silhuete. Stajling je dopolnila s torbico prestižnega videza in nevpadljivim ličenjem, glavno vlogo pa je prepustila brezčasnemu jeansu.

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Zakaj je ta videz tako priljubljen?

Moda zadnjih sezon vse bolj prisega na nosljive in uporabne kombinacije, ki jih lahko brez težav oblečemo ob različnih priložnostih. Prav zato modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je kakovosten denim ena najboljših naložb v garderobo.

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Takšna kombinacija je primerna za sprehod po mestu, kosilo s prijateljicami, opravke ali celo sproščen delovni dan. Z zamenjavo torbice in obutve pa jo lahko hitro spremenimo tudi v bolj eleganten večerni videz.

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Videz, ki je še posebej priljubljen v jesenskih mesecih

Če je soditi po družbenih omrežjih in ulični modi, bo usklajen kavbojski komplet tudi to sezono eden najbolj priljubljenih trendov. Poleg tega gre za kombinacijo, ki ne zahteva posebnega modnega znanja, a vedno deluje urejeno in premišljeno.

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Morda prav zato navdušuje toliko žensk po svetu: ker dokazuje, da za dober stil pogosto zadoščajo že osnovni kosi, ki jih imamo v omari že leta.

Več modnega navdiha lahko najdete spodaj.

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