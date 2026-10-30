Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Sofia Vergara - ig
Trači

V jeansu od glave do pet je zadela v polno

N. Č.
30. 10. 2026 04.00
0

Sofia Vergara za popoln stajling ne potrebuje bleščic ali drznih modnih kosov. S preprosto kombinacijo kavbojk in kavbojske srajce je pokazala, zakaj je denim tudi letos jesenski favorit.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

V času, ko modne smernice pogosto narekujejo vedno nove trende, je Sofia Vergara znova dokazala, da so včasih najboljše prav najpreprostejše kombinacije. Na družbenih omrežjih je namreč objavila fotografije, na katerih nosi videz, ki ga lahko brez težav poustvari skoraj vsaka ženska.

Tokrat je stavila na preverjeno modno klasiko: kavbojke in kavbojsko srajco v podobnem odtenku modrega je združila v usklajen stajling, ki deluje sproščeno, elegantno in brezčasno.

Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Preberi še
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih

Trend, ki se vedno znova vrača

Tako imenovani denim on denim oziroma kombiniranje več kosov iz jeansa je eden tistih trendov, ki nikoli zares ne izginejo. Čeprav se vsako sezono vračajo v nekoliko drugačni podobi, ostajajo priljubljena izbira modnih navdušenk po vsem svetu.

Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Preberi še
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje

Tokratni videz temelji na klasični kavbojski srajci z gumbi in širokih kavbojkah z rahlo razširjenimi hlačnicami. Prav takšni kroji so med najbolj priljubljenimi tudi letošnjo jesen.

Ključ so proporci

Čeprav je kombinacija na prvi pogled zelo preprosta, skriva nekaj modnih trikov. Oprijetejši zgornji del lepo uravnotežijo širše hlačnice, medtem ko enotni odtenek jeansa ustvari občutek daljše in vitkejše silhuete.

Stajling je dopolnila s torbico prestižnega videza in nevpadljivim ličenjem, glavno vlogo pa je prepustila brezčasnemu jeansu.

Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Preberi še
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo

Zakaj je ta videz tako priljubljen?

Moda zadnjih sezon vse bolj prisega na nosljive in uporabne kombinacije, ki jih lahko brez težav oblečemo ob različnih priložnostih. Prav zato modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je kakovosten denim ena najboljših naložb v garderobo.

Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Preberi še
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje

Takšna kombinacija je primerna za sprehod po mestu, kosilo s prijateljicami, opravke ali celo sproščen delovni dan. Z zamenjavo torbice in obutve pa jo lahko hitro spremenimo tudi v bolj eleganten večerni videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videz, ki je še posebej priljubljen v jesenskih mesecih

Če je soditi po družbenih omrežjih in ulični modi, bo usklajen kavbojski komplet tudi to sezono eden najbolj priljubljenih trendov. Poleg tega gre za kombinacijo, ki ne zahteva posebnega modnega znanja, a vedno deluje urejeno in premišljeno.

3 napake, ki jih delamo pri pranju kavbojk
Preberi še
3 napake, ki jih delamo pri pranju kavbojk

Morda prav zato navdušuje toliko žensk po svetu: ker dokazuje, da za dober stil pogosto zadoščajo že osnovni kosi, ki jih imamo v omari že leta.

Več modnega navdiha lahko najdete spodaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
kavbojke denim na denim moda sofia vergara jeans denim
Trači

Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca

Trači

Kmalu po smrti legendarne igralke je vstopila v njen dom in si ogledala ikonične kose nakita

Zadovoljna.si Modni favorit: Kako to sezono nositi široke kavbojke?
Zadovoljna.si Ta kroj kavbojk bomo nosile letos
Zadovoljna.si To so edine kavbojke, ki jih potrebujete letošnjo jesen
Zadovoljna.si To jesen bomo spet prisegale na 'boyfriend' kavbojke
Zadovoljna.si To so hlače, ki so odlična alternativa kavbojkam
Zadovoljna.si To so hlače, ki bodo letošnjo jesen zamenjale kavbojke
Zadovoljna.si Top ideje, kako nositi trenutno najbolj priljubljeno krilo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008