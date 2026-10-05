Pri 54 letih v oprijeti usnjeni obleki ukradla vse poglede v Parizu

Sofia Vergara se je v Parizu pojavila v oprijeti usnjeni obleki bordo odtenka s korzetnim zgornjim delom. Videz je dopolnila z ujemajočimi se salonarji, torbico in minimalističnim nakitom, med katerim je izstopala ogrlica z motivom srca.
Fotografije so nastale po večernem druženju med pariškim tednom mode, kjer je igralka znova pokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih zvezdnic svoje generacije.
Bordo barva še naprej kraljuje
Če je lani prevladovala češnjevo rdeča, je letošnjo jesen modni svet povsem osvojila bordo barva. Prav zato ni presenetljivo, da je Vergara izbrala odtenek, ki ga modne hiše in vplivnice te sezone nosijo skoraj na vsakem koraku.
Usnje in bordo ton sta se izkazala za popolno kombinacijo, Sofia pa je z videzom še enkrat potrdila, da ostaja zvesta drznim, ženstvenim in samozavestnim modnim izbiram.
Modni teden je zaznamovala v usnju
To ni bil njen edini odmeven videz v Parizu. Dan pozneje je sedela v prvi vrsti modne revije Hermès, kjer je prav tako izbrala usnjen videz, tokrat v črni barvi, piše Page Six. Modni poznavalci so hitro opazili, da je usnje očitno eden ključnih elementov njenih letošnjih jesenskih stajlingov.
Navdih za jesenske kombinacije
Čeprav si večina verjetno ne bo omislila oprijete usnjene obleke za vsak dan, je Sofia postregla z dobro modno lekcijo. Bordo odtenki, usnjeni materiali in elegantni kroji so med največjimi trendi jeseni 2026, zato jih bomo v prihodnjih tednih videvale tako na modnih pistah kot na mestnih ulicah.
Prav zato njen zadnji videz ni le zvezdniška modna zgodba, ampak tudi odlična inspiracija za vse, ki želijo svojo jesensko garderobo osvežiti z enim najbolj zaželenih trendov sezone.
Vir: pagesix.com
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