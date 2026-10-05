Pri 54 letih v oprijeti usnjeni obleki ukradla vse poglede v Parizu

Sofia Vergara se je v Parizu pojavila v oprijeti usnjeni obleki bordo odtenka s korzetnim zgornjim delom. Videz je dopolnila z ujemajočimi se salonarji, torbico in minimalističnim nakitom, med katerim je izstopala ogrlica z motivom srca.

V čipkasti majici in usnjenih hlačah je ukradla vse poglede

Fotografije so nastale po večernem druženju med pariškim tednom mode , kjer je igralka znova pokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih zvezdnic svoje generacije.

Če je lani prevladovala češnjevo rdeča, je letošnjo jesen modni svet povsem osvojila bordo barva. Prav zato ni presenetljivo, da je Vergara izbrala odtenek, ki ga modne hiše in vplivnice te sezone nosijo skoraj na vsakem koraku.

Usnje in bordo ton sta se izkazala za popolno kombinacijo, Sofia pa je z videzom še enkrat potrdila, da ostaja zvesta drznim, ženstvenim in samozavestnim modnim izbiram.