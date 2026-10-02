Novico sta skrivali več kot leto dni

Ameriška igralka Sophia Bush, ki jo številni poznajo po vlogi Brooke Davis v priljubljeni seriji One Tree Hill, je oboževalce razveselila z nepričakovano novico. Razkrila je namreč, da se je z nekdanjo nogometno reprezentantko Ashlyn Harris poročila že poleti 2025, novico pa sta javnosti zaupali šele zdaj. O svojem posebnem dnevu sta spregovorili za revijo Vogue.
Več kot leto dni sta skrivali veliko novico
Sophia Bush in Ashlyn Harris sta si večno zvestobo obljubili na intimni slovesnosti v zvezni državi New York. Po poročanju Net.hr sta se odločili za majhno praznovanje v krogu družine in najbližjih prijateljev, daleč stran od hollywoodskega blišča in velikih medijskih dogodkov.
Nekdanja nogometašica je za Vogue opisala sproščeno vzdušje na poroki. Otroci so tekali po posestvu, nabirali cvetje in sodelovali pri ustvarjanju nepozabnih spominov. Namesto strogega protokola sta si mladoporočenki želeli dneva, ki bi bil predvsem njun.
"Ni več moja partnerica, je moja žena"
Eden najbolj ganljivih delov intervjuja je bil trenutek, ko je Sophia Bush spregovorila o tem, kaj zanjo pomeni zakon. Po poročanju Net.hr je priznala, da Ashlyn ne želi več predstavljati kot partnerice. "Ni moja partnerica. Moja žena je," je dejala in dodala, da je občutek ob izgovorjeni besedi žena nekaj posebnega.
Igralka je del svojih občutkov zapisala tudi v prihajajoči knjigi spominov. Ob opisovanju poročnega dne je razkrila, da sta jokali, se smejali, si izmenjali prstane in preprosto uživali v trenutku.
"Jokali sva. Smejali sva se. Izmenjali sva prstane. Ko sva prejeli fotografije, so bile popolne. Samo midve, sončni zahod in čista sreča," je zapisala, navaja Net.hr.
Zveza, ki je v Hollywoodu vzbudila veliko pozornosti
Njuno razmerje je že od začetka spremljalo veliko zanimanje javnosti. Sophia Bush je leta 2023 vložila zahtevo za ločitev od podjetnika Granta Hughesa. Približno v istem obdobju se je končal tudi zakon Ashlyn Harris in nekdanje nogometne reprezentantke Ali Krieger.
Ko so se začele pojavljati govorice o njuni zvezi, sta se obe znašli pod drobnogledom medijev. Kljub številnim komentarjem pa sta večkrat poudarili, da sta srečo našli druga v drugi in da se osredotočata predvsem na svojo družino. Ashlyn Harris je sicer skupaj z Ali Krieger posvojila hčerko Sloane in sina Oceana, ki sta prav tako sodelovala pri poročnem slavju.
Sophia Bush je zaslovela z vlogo Brooke Davis
Sophia Bush je svetovno slavo dosegla z vlogo Brooke Davis v najstniški seriji One Tree Hill, ki je zaznamovala začetek tisočletja. Prav zaradi te vloge jo številni oboževalci še danes povezujejo z eno najbolj priljubljenih televizijskih junakinj svojega časa.
V zasebnem življenju je bila igralka že večkrat v središču medijske pozornosti. Njen prvi mož je bil igralski kolega Chad Michael Murray, s katerim sta bila poročena med letoma 2005 in 2006. Pozneje se je poročila še z Grantom Hughesom, zato je zakon z Ashlyn Harris njen tretji zakon.
Zakaj sta z novico čakali tako dolgo?
Po poročanju Net.hr sta želeli, da poroka najprej ostane 'nekaj povsem njunega'. Šele ko so za veselo novico izvedeli vsi njuni najbližji, sta se odločili, da zgodbo delita tudi z javnostjo.
Njuna odločitev je med oboževalci naletela na številne pozitivne odzive, mnogi pa so bili presenečeni predvsem zato, ker sta skrivnost uspešno ohranili več kot leto dni.
Vir: Net.hr, Vogue
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