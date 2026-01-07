Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Sophie Turner
Trači

Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju

N. Č.
07. 01. 2026 04.00
0

V zadnjem času so po spletu zaokrožile govorice o morebitni romanci med zvezdnico serije Igra prestolov in pevcem skupine Coldplay, Chrisom Martinom. Zvezdnica je govorice zdaj odločno zanikala in poudarila, da se trenutno ne osredotoča na ljubezensko življenje.

Igralka Sophie Turner se je odzvala na govorice, ki so se pojavile glede njenega ljubezenskega življenja. Medtem ko so mediji pred dvema mesecema poročali, da naj bi se občasno sestajala s pevcem Chrisom Martinom, je zvezdnica te govorice prekinila v intervjuju za Net-A-Porter.

Vsi se sprašujejo, ali ji je res uspelo ujeti 27 let mlajšega
Preberi še
Vsi se sprašujejo, ali ji je res uspelo ujeti 27 let mlajšega

Dejala je: "Nisem videla svojih prijateljev ali šla na zmenek že tedne, mesece! Včasih preprosto odložim določene dele svojega življenja. Trenutno imam zmogljivost le za delo in družino. Vendar delam na tem. Do tja bom prišla."

Se je Sophie Turner res videvala s Chrisom Martinom?
Se je Sophie Turner res videvala s Chrisom Martinom?FOTO: Profimedia

Sophie Turner torej trenutno ne hodi na zmenke. Njeni prioriteti sta delo in družina.

Iskreno o govoricah in pritisku javnosti

Igralka je izrazila tudi svojo frustracijo nad tem, kako mediji interpretirajo in širijo novice o njenem osebnem življenju. V pogovoru za Net-A-Porter je opisala medijski svet kot akvarij, kjer se vsak detajl njenega življenja spremlja in analizira. "Ljudje danes toliko stvari jemljejo kot dejstvo", je pojasnila.

Govorilo se je, da se razhajata, zdaj pa ...
Preberi še
Govorilo se je, da se razhajata, zdaj pa ...

"Vsak članek, ki izide, ljudje takoj rečejo: 'Aha, to se je pa res zgodilo.' Počutiš se kot zvezan, ker je molk ponavadi način, da nekaj utihne. Ampak to pomeni, da se ne moreš nikoli postaviti zase, zato je prisoten občutek nemoči in sramu", je še povedala v intervjuju za Net-A-Porter.

On je v razmerju, a govori se, da objema slavno zvezdnico
Preberi še
On je v razmerju, a govori se, da objema slavno zvezdnico

Te lažne ali preuranjene informacije pa imajo vpliv tudi na njeno družino in prijatelje. Pogosto jo pokliče mama, zaskrbljena zaradi nečesa, kar je prebrala v časopisu, Sophie pa ji mora tako pojasnjevati informacije, ki jih sama še ni bila pripravljena razkriti.

Sophie Turner naslovila govorice.
Sophie Turner naslovila govorice.FOTO: Profimedia
Prvič po ločitvi ujeta v javnosti z moževo nekdanjo
Preberi še
Prvič po ločitvi ujeta v javnosti z moževo nekdanjo

Joe Jonas - zvezdnik, v katerega se je zaljubila

Joe Jonas in Sophie Turner sta se spoznala leta 2016, vse pa se je začelo, ko se je pevec opogumil in igralki 'zdrsnil v sporočila' na enem od družbenih omrežij.

Zasnubil jo je, ko mu je bivša žena dala blagoslov
Preberi še
Zasnubil jo je, ko mu je bivša žena dala blagoslov

"Imela sva veliko skupnih prijateljev in že dolgo so naju poskušali predstaviti", je igralka povedala v intervjuju marca leta 2019 in dodala: "Spremljala sva drug drugega na Instagramu in nekega lepega dne mi je kar naenkrat poslal neposredno sporočilo."

Sophie Turner in Joe Jonas
Sophie Turner in Joe JonasFOTO: AP

Ločitev

Poročila sta se leta 2019, njuna pravljica pa je začela razpadati v letu 2023. Sledila je bitka glede skrbništva nad hčerkama, septembra 2024 pa je bil ločitveni postopek zaključen.

Popolnoma je očarala svojega moža in vse prisotne
Preberi še
Popolnoma je očarala svojega moža in vse prisotne

Sophie je za britanski Vogue v maju 2024 odkrito spregovorila o ločitvenem postopku in vplivu na njune otroke: "Nisem zadovoljna z načinom, kako se je vse izteklo, še posebej ko gre za moje otroke. So žrtve v vsem tem. Mislim pa, da se trudimo po najboljših močeh. Prepričana sem, da bomo našli rešitev. Joe je odličen oče najinim otrokom in to je vse, kar si lahko želim."

Sophie Turner in Joe Jonas
Sophie Turner in Joe JonasFOTO: AP

Več o njunem razhodu si lahko preberete TUKAJ!

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net-a-porter.com, vogue.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Sophie Turner Chris Martin Joe Jonas ločitev razhod novo razmerje ugibanja govorice
Novice

Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka

Ulična moda

To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433