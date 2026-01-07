Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju

Igralka Sophie Turner se je odzvala na govorice, ki so se pojavile glede njenega ljubezenskega življenja. Medtem ko so mediji pred dvema mesecema poročali, da naj bi se občasno sestajala s pevcem Chrisom Martinom, je zvezdnica te govorice prekinila v intervjuju za Net-A-Porter.

Dejala je: "Nisem videla svojih prijateljev ali šla na zmenek že tedne, mesece! Včasih preprosto odložim določene dele svojega življenja. Trenutno imam zmogljivost le za delo in družino. Vendar delam na tem. Do tja bom prišla."

icon-expand Se je Sophie Turner res videvala s Chrisom Martinom? FOTO: Profimedia

Sophie Turner torej trenutno ne hodi na zmenke. Njeni prioriteti sta delo in družina.

Iskreno o govoricah in pritisku javnosti

Igralka je izrazila tudi svojo frustracijo nad tem, kako mediji interpretirajo in širijo novice o njenem osebnem življenju. V pogovoru za Net-A-Porter je opisala medijski svet kot akvarij, kjer se vsak detajl njenega življenja spremlja in analizira. "Ljudje danes toliko stvari jemljejo kot dejstvo", je pojasnila.

"Vsak članek, ki izide, ljudje takoj rečejo: 'Aha, to se je pa res zgodilo.' Počutiš se kot zvezan, ker je molk ponavadi način, da nekaj utihne. Ampak to pomeni, da se ne moreš nikoli postaviti zase, zato je prisoten občutek nemoči in sramu", je še povedala v intervjuju za Net-A-Porter.

Te lažne ali preuranjene informacije pa imajo vpliv tudi na njeno družino in prijatelje. Pogosto jo pokliče mama, zaskrbljena zaradi nečesa, kar je prebrala v časopisu, Sophie pa ji mora tako pojasnjevati informacije, ki jih sama še ni bila pripravljena razkriti.

icon-expand Sophie Turner naslovila govorice. FOTO: Profimedia

Joe Jonas - zvezdnik, v katerega se je zaljubila

Joe Jonas in Sophie Turner sta se spoznala leta 2016, vse pa se je začelo, ko se je pevec opogumil in igralki 'zdrsnil v sporočila' na enem od družbenih omrežij.

"Imela sva veliko skupnih prijateljev in že dolgo so naju poskušali predstaviti", je igralka povedala v intervjuju marca leta 2019 in dodala: "Spremljala sva drug drugega na Instagramu in nekega lepega dne mi je kar naenkrat poslal neposredno sporočilo."

icon-expand Sophie Turner in Joe Jonas FOTO: AP

Ločitev Poročila sta se leta 2019, njuna pravljica pa je začela razpadati v letu 2023. Sledila je bitka glede skrbništva nad hčerkama, septembra 2024 pa je bil ločitveni postopek zaključen.

Sophie je za britanski Vogue v maju 2024 odkrito spregovorila o ločitvenem postopku in vplivu na njune otroke: "Nisem zadovoljna z načinom, kako se je vse izteklo, še posebej ko gre za moje otroke. So žrtve v vsem tem. Mislim pa, da se trudimo po najboljših močeh. Prepričana sem, da bomo našli rešitev. Joe je odličen oče najinim otrokom in to je vse, kar si lahko želim."

icon-expand Sophie Turner in Joe Jonas FOTO: AP

