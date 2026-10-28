Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska

Igralka Sophie Turner, ki je svetovno slavo dosegla z vlogo Sanse Stark v seriji Igra prestolov, je te dni poskrbela za pravo presenečenje. Na 70. podelitvi nagrad Ballon d'Or v Londonu se je namreč pojavila z opazno temnejšo pričesko, s katero je povsem spremenila svoj videz.

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Zvezdnica je na rdeči preprogi pokazala bogat temno rjav odtenek las, ki ga oboževalci pri njej niso vajeni. Številni so na družbenih omrežjih zapisali, da je bila zaradi nove pričeske skoraj neprepoznavna.

icon-expand Sophie Turner FOTO: Profimedia

Njena najtemnejša preobrazba doslej

Čeprav je 30-letna igralka v preteklosti že eksperimentirala z različnimi odtenki, od platinasto blond do rdeče, gre po poročanju revije People za njen najtemnejši videz doslej. Za dogodek je izbrala eleganten črn kostim modne hiše Louis Vuitton, nov odtenek las pa je še dodatno poudaril njene izrazite modre oči.

Zakaj se je odločila za temne lase?

Nova pričeska naj bi bila povezana tudi z njeno prihajajočo igralsko vlogo. Turnerjeva se namreč pripravlja na upodobitev Lare Croft v novi televizijski seriji Tomb Raider. Prav ta projekt naj bi bil eden od razlogov za spremembo videza. Igralka je pred časom v intervjuju za The Sydney Morning Herald spregovorila o tem, kako različne barve las vplivajo na odzive ljudi. "Pri blond laseh dobim največ pozitivnih odzivov. Pri rdečih je odzivov manj, a so pogosto zelo intenzivni. Pri rjavih laseh pa sem nekoliko bolj neopazna, kar mi zelo ustreza," je povedala.

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Dodala je še, da jo ljudje zaradi temnejših las redkeje prepoznajo na ulici. "Prepozna me manj ljudi, kar je odlično," pravi po poročanju Poeple.

icon-expand Sophie Turner - bila je blondinka. FOTO: Profimedia

Že od najstniških let spreminja svoj videz

Turnerjeva je razkrila tudi, da si lase barva že od 13. leta, ko je zaradi vloge Sanse Stark svoje naravno blond pričesko zamenjala za znamenito rdečo barvo. Od takrat je preizkusila številne odtenke in priznala, da se danes ne poistoveti več z nobeno določeno barvo las.

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Nova pričeska, nov začetek?

Čeprav bo za številne oboževalce vedno ostala prepoznavna kot rdečelasa Sansa Stark, se zdi, da igralka vstopa v novo obdobje svoje kariere. Temni lasje, nova velika vloga in redki, a odmevni nastopi na rdeči preprogi so jasen znak, da je pred njo zanimivo novo poglavje.

icon-expand Sophie Turner - spomnimo se je tudi po rdečih laseh. FOTO: Profimedia

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