Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Sophie Turner
Trači

Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska

N. Č.
28. 10. 2026 13.12
0

Sophie Turner, ki smo jo leta poznali kot svetlolasko oziroma rdečelasko iz serije Igra prestolov, je presenetila z eno najbolj opaznih lepotnih preobrazb zadnjih let. Na rdeči preprogi se je pojavila z izrazito temno rjavimi lasmi, ob tem pa razkrila tudi nepričakovan razlog, zakaj ji je ta sprememba tako všeč.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Igralka Sophie Turner, ki je svetovno slavo dosegla z vlogo Sanse Stark v seriji Igra prestolov, je te dni poskrbela za pravo presenečenje. Na 70. podelitvi nagrad Ballon d'Or v Londonu se je namreč pojavila z opazno temnejšo pričesko, s katero je povsem spremenila svoj videz.

Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
Preberi še
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha

Zvezdnica je na rdeči preprogi pokazala bogat temno rjav odtenek las, ki ga oboževalci pri njej niso vajeni. Številni so na družbenih omrežjih zapisali, da je bila zaradi nove pričeske skoraj neprepoznavna.

Sophie Turner
Sophie Turner FOTO: Profimedia

Njena najtemnejša preobrazba doslej

Čeprav je 30-letna igralka v preteklosti že eksperimentirala z različnimi odtenki, od platinasto blond do rdeče, gre po poročanju revije People za njen najtemnejši videz doslej.

Za dogodek je izbrala eleganten črn kostim modne hiše Louis Vuitton, nov odtenek las pa je še dodatno poudaril njene izrazite modre oči.

Zakaj se je odločila za temne lase?

Nova pričeska naj bi bila povezana tudi z njeno prihajajočo igralsko vlogo. Turnerjeva se namreč pripravlja na upodobitev Lare Croft v novi televizijski seriji Tomb Raider. Prav ta projekt naj bi bil eden od razlogov za spremembo videza.

Igralka je pred časom v intervjuju za The Sydney Morning Herald spregovorila o tem, kako različne barve las vplivajo na odzive ljudi. "Pri blond laseh dobim največ pozitivnih odzivov. Pri rdečih je odzivov manj, a so pogosto zelo intenzivni. Pri rjavih laseh pa sem nekoliko bolj neopazna, kar mi zelo ustreza," je povedala.

Po tem posegu je postala neprepoznavna
Preberi še
Po tem posegu je postala neprepoznavna

Dodala je še, da jo ljudje zaradi temnejših las redkeje prepoznajo na ulici. "Prepozna me manj ljudi, kar je odlično," pravi po poročanju Poeple.

Sophie Turner - bila je blondinka.
Sophie Turner - bila je blondinka.FOTO: Profimedia

Že od najstniških let spreminja svoj videz

Turnerjeva je razkrila tudi, da si lase barva že od 13. leta, ko je zaradi vloge Sanse Stark svoje naravno blond pričesko zamenjala za znamenito rdečo barvo. Od takrat je preizkusila številne odtenke in priznala, da se danes ne poistoveti več z nobeno določeno barvo las.

Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Preberi še
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo

Nova pričeska, nov začetek?

Čeprav bo za številne oboževalce vedno ostala prepoznavna kot rdečelasa Sansa Stark, se zdi, da igralka vstopa v novo obdobje svoje kariere. Temni lasje, nova velika vloga in redki, a odmevni nastopi na rdeči preprogi so jasen znak, da je pred njo zanimivo novo poglavje.

Sophie Turner - spomnimo se je tudi po rdečih laseh.
Sophie Turner - spomnimo se je tudi po rdečih laseh.FOTO: Profimedia
Ena najlepših žensk na svetu navdušila v nenavadni obleki
Preberi še
Ena najlepših žensk na svetu navdušila v nenavadni obleki
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: People, Us Weekly, Yahoo Entertainment, OK! Magazine

sophie turner nova frizura rjavolaska
Trači

Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico

Zadovoljna.si Poslovila se je od dolgih las, njen novi videz pa je pravi hit
Zadovoljna.si Angelina je postala blondinka in je videti bolje kot kdajkoli prej
Zadovoljna.si Hči ene najlepših žensk na svetu je danes videti povsem drugače
Zadovoljna.si Hlačni kostim, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Zadovoljna.si Barva las, ki navdušuje hollywoodske zvezdnice
24ur.com Julianne Moore: Zaradi rdečih las sem se počutila kot izobčenka
Zadovoljna.si Z novo frizuro je postala neprepoznavna
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008