Po operaciji prsi pokazala rezultat v drzni rdeči obleki

Soraya Šimić, ki jo je širša javnost spoznala v šovu Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), je zadnje tedne znova v središču pozornosti. Na Instagramu je objavila serijo fotografij s priljubljene lokacije v Splitu, kjer pozira v oprijeti rdeči obleki z izrezi. Prav te fotografije so pritegnile največ pozornosti, saj predstavljajo prve javne utrinke po estetskem posegu, ki ga je prestala julija v Istanbulu.

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Mlada vplivnica se je za operacijo odločila po tehtnem premisleku, saj je že dalj časa razmišljala o spremembi, ki bi ji prinesla več zadovoljstva z lastnim videzom.

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O svoji odločitvi je odkrito spregovorila

Soraya ni skrivala razlogov za poseg. Sledilcem je pojasnila, da si je že dolgo želela bolj poudarjeno oprsje, še posebej po tem, ko je v relativno kratkem času izgubila precej telesne teže. Po njenem mnenju se je zaradi tega spremenila tudi njena postava, zato se je odločila za korak, o katerem je razmišljala več let.

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"Vedno mi je bil všeč videz velikih prsi, a naravno jih nikoli nisem imela. Poleg tega sem precej hitro izgubila veliko telesne teže, zaradi česar so se moje prsi še bolj povesile, in to je bil glavni razlog. Rada vidim lep dekolte. Po mojem okusu ženska brez dekolteja ni 'čista desetka'. To je bila moja dolgoletna želja in končno sem se odločila, da jo uresničim," je za Net.hr povedala Soraya.

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V rdeči obleki je požela val komplimentov

Najnovejše fotografije iz Splita so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih. Soraya je za fotografiranje izbrala rdečo obleko z izrazitimi izrezi, ki poudari silhueto in se odlično ujema s poletnim ambientom ob morju.

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Pod objavo so se kmalu pojavili številni komentarji navdušenih sledilcev. Med njimi so bili zapisi, kot so "Najlepša na svetu", številni srčki in ognjeni emojiji, pozornost pa je pritegnil tudi komentar v nemščini "Geisteskrank", ki ga mlajše generacije pogosto uporabljajo kot izraz za nekaj izjemnega ali neverjetnega, poroča hrvaški Net.hr.

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Od resničnostnega šova do kariere vplivnice

Soraya se je javnosti predstavila v priljubljenem šovu Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), po koncu oddaje pa uspešno gradila svojo prepoznavnost na družbenih omrežjih. Danes deluje kot vplivnica in kozmetičarka, svoje sledilce pa redno obvešča o vsakdanjem življenju, modnih izbirah in lepotnih temah.

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V šovu Sanjski moški Hrvaške je vzbudila veliko pozornost, še posebej s svojim dramatičnim odhodom. Karlo je že med podelitvijo pisanih vrtnic izrazil skrb glede Soraye. Čeprav je bila ta prepričana, da bo dobila rdečo vrtnico, se to ni zgodilo. Prejela je oranžno, kar jo je močno prizadelo. "S teboj imam zanimiv odnos. Imam pa občutek, da je ves čas nekaj med nama. Ne vem, ali so to govorice, ali ... Ampak zato imam zate oranžno vrtnico," je takrat povedal Karlo.

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Ko je že bilo videti, da sta zadeve razčistila, se je zgodilo nekaj nepričakovanega ...

Celotno sezono šova Sanjski moški Hrvaške si lahko ogledate na VOYO!

icon-expand Soraya - spoznali smo jo v šovu Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

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