Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove

Pozornost je pritegnilo predvsem to, da sta oba na družbenih omrežjih ponovno izpostavila skupne trenutke. Fotografije, ki so bile po razhodu umaknjene, so se znova pojavile na njunih profilih, kar je hitro sprožilo številna ugibanja. Marsikdo meni, da takšna poteza ni naključna in da bi lahko nakazovala, da sta se medtem pobotala.

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Kljub temu Anastasia in Petar za zdaj še nista javno spregovorila o tem, ali sta svojemu odnosu dala novo priložnost. Prav zato med sledilci ostaja veliko vprašanj: sta res ponovno skupaj ali gre zgolj za znak, da sta po koncu zveze ostala v dobrih odnosih?

Njuna zveza je bila že od začetka pod drobnogledom javnosti. Par je širšo prepoznavnost dobil v šovu Sanjski moški Hrvaška, kjer je njuna zgodba pritegnila veliko zanimanja. Tudi po koncu snemanja sta pogosto dokazovala, da njun odnos ni povsem običajen in da pri njima očitno nikoli ni dolgčas.