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Anastasia in Petar
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Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove

M. A.
20. 07. 2026 10.43
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Ljubezenska zgodba Anastasie Kaleb in Petra Rašića očitno še ni rekla zadnje besede. Čeprav je pred kratkim odjeknila novica, da sta se priljubljena obraza iz šova Sanjski moški Hrvaška razšla, zdaj njuni oboževalci opažajo poteze, ki kažejo na morebitno spravo.

Pred kratkim smo na našem portalu pisali o razhodu sanjskega para.

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Pozornost je pritegnilo predvsem to, da sta oba na družbenih omrežjih ponovno izpostavila skupne trenutke. Fotografije, ki so bile po razhodu umaknjene, so se znova pojavile na njunih profilih, kar je hitro sprožilo številna ugibanja. Marsikdo meni, da takšna poteza ni naključna in da bi lahko nakazovala, da sta se medtem pobotala.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

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Kljub temu Anastasia in Petar za zdaj še nista javno spregovorila o tem, ali sta svojemu odnosu dala novo priložnost. Prav zato med sledilci ostaja veliko vprašanj: sta res ponovno skupaj ali gre zgolj za znak, da sta po koncu zveze ostala v dobrih odnosih?

Njuna zveza je bila že od začetka pod drobnogledom javnosti. Par je širšo prepoznavnost dobil v šovu Sanjski moški Hrvaška, kjer je njuna zgodba pritegnila veliko zanimanja. Tudi po koncu snemanja sta pogosto dokazovala, da njun odnos ni povsem običajen in da pri njima očitno nikoli ni dolgčas.

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Po hitrem preobratu se zdaj mnogi sprašujejo, ali se za Anastasio in Petra začenja novo poglavje. Na uradno potrditev pa bo treba še počakati.

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rogla 20. 07. 2026 15.19
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