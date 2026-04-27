Stanley Tucci in Felicity Blunt
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...

N. Č.
27. 04. 2026 04.00
0

Stanley Tucci in Felicity Blunt sta eden najbolj zanimivih, toplih in iskrenih parov v Hollywoodu. Njuna zgodba združuje žalost, ponovno najdeno srečo, družinsko povezanost in ljubezen, ki je preživela tako osebne tragedije kot tudi 21-letno starostno razliko.

Stanley Tucci in njegova žena Felicity Blunt sta skupaj že več kot desetletje. Njuna pot se je začela leta 2006, ko sta se spoznala na premieri filma Hudičevka v Pradi. Stanley je bil takrat poročen s prvo ženo Kate, ki je pozneje, leta 2009, umrla za rakom na dojkah. Zanimivo je dejstvo, da sta se Felicity in Kate tisto noč na premieri dejansko spoznali in pogovarjali.

Po ženini smrti ponovno našel srečo
Ponovno srečanje Stanleyja in Felicity se je zgodilo leta 2010 na poroki Emily Blunt in Johna Krasinskega v Italiji. Par se je v letu 2011 zaročil, leta 2012 pa sta sledili dve poroki: prva zasebna poleti in večja slovesnost v Londonu septembra istega leta, kjer so bili med gosti tudi Meryl Streep in Colin Firth.

Emily Blunt in John Krasinski - Stanley in Felicity sta se ponovno srečala na njuni poroki.FOTO: AP

Felicity ni del igralskega sveta

Felicity Blunt sicer ni del igralskega sveta, temveč dela kot literarna agentka v ugledni londonski agenciji Curtis Brown. Na svojem področju je izjemno uspešna, saj zastopa prodajne uspešnice in pomaga avtorjem pri prenosu njihovih zgodb v filmske ali televizijske formate. Njeno delo obsega strategije za domačo in mednarodno prodajo ter izkoriščanje medijskih pravic. Poleg agentiranja je tudi soavtorica kuharske knjige, ki jo je izdala skupaj s Stanleyjem, poroča People.

Družina Blunt je sicer tesno povezana z igralstvom; njena mati Joanna Mackie je bila igralka, sestra Emily Blunt pa je ena najbolj znanih igralk svoje generacije, skupaj s Stanleyjem pa jo lahko spremljamo tako v prvem kot v drugem delu filma Hudičevka v Pradi.

Sprva ni želel biti v razmerju z njo

Stanley Tucci je leta 2023 v intervjuju za oddajo Desert Island Discs na BBC Radiu priznal, da ga je sprva mučila starostna razlika med njima in da se je na začetku njune zveze težko spopadal s tem, da je več kot dve desetletji starejši od nje.

"Bal sem se začeti razmerje in sem ga nenehno poskušal prekiniti," je povedal v omenjenem intervjuju in dodal: "21 let sem starejši od nje in nisem se hotel do konca življenja počutiti starega! Ampak vedel sem, da je to neverjetno posebna oseba."

Stanley Tucci in Felicity BluntFOTO: Profimedia

Stanley je zbolel za rakom

V letu 2021 je Tucci razkril, da je pred nekaj leti zbolel za rakom na ustni votlini. Po najdbi tumorja na dnu jezika je moral prestati obsežno kemoterapijo in obsevanje, pri čemer poudarja, da mu je žena Felicity stala ob strani v vseh trenutkih. Njeno vztrajanje je bilo ključno, da je pristal na zahtevne zdravstvene postopke, ki so mu na koncu rešili življenje.

Danes par skupaj vzgaja sina Mattea Oliverja (2015) in hčerko Emilio Giovanno (2018). Felicity se je odlično odrezala tudi v vlogi mačehe Stanleyjevim trem otrokom iz zakona s Kate (dvojčka Nicolo in Isabel ter hči Camilla), družinsko življenje pa par sicer drži daleč stran od radovedne javnosti.

Stanley Tucci in FelicityFOTO: Profimedia

Zaveda se, da ne bo videl, kako se Felicity stara

V lanskem letu je za revijo The Times razkril, da ga muči misel na prihodnost, saj najverjetneje ne bo videl, kakšna bo njegova žena Felicity, ko bo zares stara, prav tako pa ji na stara leta ne bo mogel pomagati.

"Žal mi je, da je ne bom videl, kako se stara, in da ne bom mogel skrbeti zanjo, če bo potrebovala oskrbo," je povedal za londonski The Times in dodal: "Mislim, da je nekaj res lepega v tem, da se ljudje starajo skupaj. In če se ne zgodi čudež, se to ne bo zgodilo."

Stanley Tucci in Felicity BluntFOTO: Profimedia
Vir: thetimes.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Stanley Tucci Felicity Blunt Emily Blunt The Devil Wears Prada hudičevka v pradi starostna razlika staranje
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

