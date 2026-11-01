Nihče ga ni videl sedem let, zdaj je neprepoznaven

Igralec Steven R. McQueen, ki je zaslovel z vlogo Jeremyja Gilberta v priljubljeni seriji Vampirski dnevniki (The Vampire Diaries), se je po daljšem obdobju umika iz javnosti znova pojavil pred oboževalci. Njegov videz je na spletu sprožil številne odzive, mnogi pa so zapisali, da ga sprva sploh niso prepoznali.
Po letih znova v središču pozornosti
Steven R. McQueen se je v začetku oktobra udeležil srečanja oboževalcev Forever Mystic Falls Fan Meet, kjer so se mu pridružili tudi nekateri nekdanji soigralci iz serije Vampirski dnevniki, med njimi Paul Wesley, Ian Somerhalder in Kat Graham. Njegov nastop je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, kjer so uporabniki opazili, da je danes videti precej drugače kot v času snemanja priljubljene serije.
Številni oboževalci so zapisali, da so veseli njegove vrnitve v javnost, drugi pa so komentirali predvsem spremembo njegovega videza. Igralec namreč zadnja leta ni pogosto nastopal v javnosti, po poročanju portala Just Jared pa naj bi bila njegova zadnja večja javna udeležba že leta 2019.
Prva objava po več letih
Kmalu po srečanju z oboževalci je 38-letni igralec na Instagramu objavil nov selfi in razkril, da se vrača v telovadnico. Ob fotografiji je sledilce vprašal za glasbene predloge, ki bi jih lahko poslušal med vadbo. Objava je požela številne spodbudne odzive prijateljev, sledilcev in sodelavcev.
Med komentatorji se je oglasil tudi igralec Taylor Lautner, ki mu je namenil spodbudne besede, številni oboževalci pa so mu zaželeli vse dobro in izrazili veselje, da ga ponovno vidijo na družbenih omrežjih.
Mnogi spremembe in umik iz javnosti povezujejo z družinsko tragedijo
Oboževalci na družbenih omrežjih opozarjajo, da je igralec v zadnjih letih doživel tudi težko osebno izgubo. Njegov oče Chad McQueen, znan po vlogi v filmu Karate Kid, je namreč umrl septembra 2024, star pa je bil zgolj 63 let. Boril naj bi se tudi z depresijo, to pa naj bi bil po mnenju nekaterih tudi razlog za umik iz javnosti.
Zvezdnik, ki ga je zaznamovala kultna serija
Steven R. McQueen je med letoma 2009 in 2015 igral Jeremyja Gilberta, mlajšega brata Elene Gilbert, ene osrednjih junakinj serije Vampirski dnevniki. Pozneje se je za kratek čas vrnil tudi v zadnjih sezonah, nastopil pa je še v spin-off seriji Legacies.
Čeprav se je v zadnjih letih večinoma umaknil iz javnega življenja, so odzivi ob njegovem nedavnem nastopu pokazali, da ga oboževalci kultne serije še vedno niso pozabili.
Vir: People, Just Jared, E! News
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