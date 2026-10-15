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steven seagal
Trači

Slavni igralec je postal neprepoznaven

S.B.
15. 10. 2026 04.00
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V devetdesetih letih je veljal za enega najbolj prepoznavnih obrazov akcijskih filmov. Z dolgimi temnimi lasmi, značilnim čopom in mirnim, neizprosnim pogledom je Steven Seagal na velikih platnih premagoval nasprotnike in navduševal ljubitelje borilnih veščin. Danes je 74-letni igralec videti precej drugače, njegove novejše fotografije pa so znova pritegnile pozornost javnosti.

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Steven Seagal se je v zadnjih letih večkrat pojavil na javnih dogodkih v Rusiji. Med drugim so ga fotografi ujeli junija 2026 na mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu, septembra pa se je udeležil dogodka v Jekaterinburgu. Na novejših posnetkih je mogoče opaziti njegov spremenjeni videz, zaradi katerega se ga nekateri oboževalci težje spominjajo kot neustrašnega junaka iz akcijskih uspešnic.

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Od hollywoodskega akcijskega junaka do življenja v Rusiji

Steven Seagal je zaslovel konec osemdesetih in v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Njegove vloge so zaznamovali borilne veščine, napeti spopadi in junaki, ki so se sami postavili po robu nevarnim nasprotnikom.

Med njegovimi najbolj znanimi filmi je Napad na Belo hišo (Under Siege), v katerem je igral nekdanjega pripadnika posebnih enot, ki se znajde sredi ugrabitve vojaške ladje. Nastopil je tudi v filmih Hard to Kill in Out for Justice, s katerimi si je utrdil položaj med prepoznavnimi akcijskimi zvezdniki tistega časa.

Njegova filmska kariera je pozneje izgubila nekdanji zagon, v javnosti pa je začel vse več pozornosti vzbujati tudi zaradi povezav z Rusijo in ruskega predsednika Vladimirja Putina.

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Leta 2016 je Seagal dobil rusko državljanstvo, ki mu ga je podelil Putin. Leta 2018 je bil imenovan za posebnega predstavnika ruskega zunanjega ministrstva za rusko-ameriške humanitarne vezi. Reuters je poročal tudi o njegovem javnem podpiranju ruskih stališč in vojne v Ukrajini.

Steven Seagal je postal neprepoznaven.
Steven Seagal je postal neprepoznaven.FOTO: Profimedia

Njegov videz je danes precej drugačen

Novejše fotografije kažejo igralca, ki se je od obdobja največje filmske slave precej spremenil. Njegovi značilni dolgi lasje in temna brada so še vedno del njegove podobe, vendar je njegov današnji videz drugačen od tistega, ki se ga spominjajo gledalci iz devetdesetih let.

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Že leta 2025 so fotografije s slovesnosti ob dnevu zmage v Moskvi sprožile številne odzive na družbenih omrežjih. Mediji so takrat poročali predvsem o opazni spremembi njegove postave in videza.

Spremembe videza skozi desetletja seveda niso nič nenavadnega, še posebej pri igralcih, ki so bili na vrhuncu kariere nenehno izpostavljeni javnosti. Ker pa občinstvo filmske zvezdnike pogosto povezuje z njihovimi najbolj znanimi vlogami, lahko novejše fotografije obudijo presenečenje in nostalgijo.

Mnogi so se spraševali, če je to res slavni zvezdnik.
Mnogi so se spraševali, če je to res slavni zvezdnik.FOTO: Profimedia

Od borilnih veščin do filmske slave

Seagal ni bil le igralec, temveč tudi mojster borilnih veščin. Prav to znanje je pomembno zaznamovalo njegove filmske vloge in ga ločilo od številnih drugih akcijskih zvezdnikov. Njegovi junaki so se pogosto zanašali na tehniko, hitrost in obvladovanje nasprotnika, namesto zgolj na spektakularne filmske eksplozije.

Čeprav danes ne nastopa več tako pogosto v hollywoodskih uspešnicah kot nekoč, njegovo ime še vedno vzbuja zanimanje. Deloma zaradi filmov, ki so zaznamovali določeno obdobje akcijskega žanra, deloma pa zaradi njegovega življenja zunaj filmskih platen.

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Viri: Reuters, Net.hr

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