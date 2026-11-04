Slavni igralec ji je zlomil srce, danes je srečna bolj kot kdajkoli prej

Britanska igralka in glasbenica Suki Waterhouse je v novem intervjuju z Sunday Times presenetila z redkimi komentarji o svojem nekdanjem razmerju z igralcem Bradleyjem Cooperjem . Zvezdnica, ki je danes srečna v zvezi z igralcem Robertom Pattinsonom , je priznala, da je bil konec njene zveze s Cooperjem eden najtežjih trenutkov v njenem življenju.

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Suki Waterhouse in Bradley Cooper sta se začela videvati leta 2013 . Takrat je bila manekenka in igralka stara komaj 21 let , Cooper pa 38 . Par je bil skupaj približno dve leti , njuna romanca pa je zaradi velike starostne razlike pogosto polnila naslovnice tabloidov.

V pogovoru je zvezdnica razkrila, da jo je konec zveze močno prizadel. Obdobje po razhodu je opisala kot zelo zahtevno in čustveno izčrpavajoče, saj se je takrat soočala z občutki izgubljenosti in negotovosti glede prihodnosti.

"Ko se ti zgodi nekaj zelo javnega, zgodba v ozadju pa je temačna in težka – ko ti pravzaprav ne gre dobro, hkrati pa se svetu ne moreš pojasniti – je to zelo osamljujoče in zmedeno," je pojasnila Suki.

"Verjetno je trajalo desetletje, da sem razčistila sama s sabo in v svojem življenju dejansko dosegla takšen razcvet," je še povedala, navezujoč se na razhod z Bradleyjem Cooperjem.

Po njenih besedah je potrebovala precej časa, da je znova našla ravnovesje in samozavest. Prav izkušnja razhoda pa jo je spodbudila, da se je bolj posvetila sebi, svoji karieri in osebni rasti.