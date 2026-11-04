Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Suki Watherhouse in Bradley Cooper sta bila v zvezi dve leti.
Trači

Slavni igralec ji je zlomil srce, danes je srečna bolj kot kdajkoli prej

N. Č.
04. 11. 2026 04.00
0

Zdi se, da je od njune zveze minila že večnost, a so spomini očitno še vedno živi. Britanska igralka in glasbenica Suki Waterhouse je v redkem iskrenem intervjuju spregovorila o razhodu z hollywoodskim zvezdnikom Bradleyjem Cooperjem, s katerim je bila v zvezi dve leti.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Britanska igralka in glasbenica Suki Waterhouse je v novem intervjuju z Sunday Times presenetila z redkimi komentarji o svojem nekdanjem razmerju z igralcem Bradleyjem Cooperjem. Zvezdnica, ki je danes srečna v zvezi z igralcem Robertom Pattinsonom, je priznala, da je bil konec njene zveze s Cooperjem eden najtežjih trenutkov v njenem življenju.

Zapeljal jo je 17 let starejši igralec, takšno je njeno življenje danes
Preberi še
Zapeljal jo je 17 let starejši igralec, takšno je njeno življenje danes

Vsi so govorili o starostni razliki med njima

Suki Waterhouse in Bradley Cooper sta se začela videvati leta 2013. Takrat je bila manekenka in igralka stara komaj 21 let, Cooper pa 38. Par je bil skupaj približno dve leti, njuna romanca pa je zaradi velike starostne razlike pogosto polnila naslovnice tabloidov.

Suki Waterhouse
Suki Waterhouse FOTO: Profimedia

Počutila sem se izgubljeno

V pogovoru je zvezdnica razkrila, da jo je konec zveze močno prizadel. Obdobje po razhodu je opisala kot zelo zahtevno in čustveno izčrpavajoče, saj se je takrat soočala z občutki izgubljenosti in negotovosti glede prihodnosti.

"Ko se ti zgodi nekaj zelo javnega, zgodba v ozadju pa je temačna in težka – ko ti pravzaprav ne gre dobro, hkrati pa se svetu ne moreš pojasniti – je to zelo osamljujoče in zmedeno," je pojasnila Suki.

"Verjetno je trajalo desetletje, da sem razčistila sama s sabo in v svojem življenju dejansko dosegla takšen razcvet," je še povedala, navezujoč se na razhod z Bradleyjem Cooperjem.

Po njenih besedah je potrebovala precej časa, da je znova našla ravnovesje in samozavest. Prav izkušnja razhoda pa jo je spodbudila, da se je bolj posvetila sebi, svoji karieri in osebni rasti.

Naredila izjemo in pokazala svojo 16-mesečno hčer
Preberi še
Naredila izjemo in pokazala svojo 16-mesečno hčer

Danes je srečnejša kot kadar koli prej

Od takrat se je v življenju Suki Waterhouse marsikaj spremenilo. Že več let je v zvezi z igralcem Robertom Pattinsonom, par pa je med najbolj priljubljenimi in skrivnostnimi hollywoodskimi pari. V zadnjih letih je uspešna tako kot igralka kot tudi glasbenica, pogosto pa poudarja, da se danes počuti veliko bolj samozavestno in pomirjeno kot v obdobju svojih zgodnjih dvajsetih let.

Suki Waterhouse in Robert Pattison sta par že od leta 2018.
Suki Waterhouse in Robert Pattison sta par že od leta 2018.FOTO: Profimedia
Prevarala ga je s poročenim režiserjem
Preberi še
Prevarala ga je s poročenim režiserjem
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Just Jared, Story.hr, Sunday Times

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Suki Waterhouse Bradley Cooper Robert Pattinson razhod starostna razlika
Oddaje

To so finalisti prve sezone Otoka ljubezni Adria: kdo bo osvojil 50.000 evrov?

Trači

Izgubil je 90 kilogramov, zdaj pa odkrito priznava: "Moje telo je uničeno"

24ur.com Suki Waterhouse o razhodu z Bradleyjem Cooperjem: Bilo je težko
24ur.com Monica Bellucci o Timu Burtonu: Vedno bo imel posebno mesto v mojem srcu
24ur.com Nekdanja zaročenka Liama Payna: Zaradi drog je postal neprepoznaven
24ur.com Al Pacino o Diane Keaton: Prinašala mi je srečo
24ur.com Suki Waterhouse o fantu Robertu Pattisonu: Sprejel je moj kaos
Bibaleze.si Po 20 letih ljubezni in treh otrocih: Razpad ikoničnega hollywoodskega para
24ur.com Pamela Anderson priznala: Z Liamom Neesonom sva imela kratko romanco
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008