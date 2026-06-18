Obnorela oboževalce – dostopen videz in čevlji, ki jih želimo imeti vse

Suki Waterhouse je v torek v Londonu pokazala, kako se obleči za delovni dan, ki vključuje promocijo nove glasbe, piše WWD. Njena pot do trgovine Rough Trade v Notting Hillu je bila kot modna revija na ulici.
Suki, ki je bila oblečena v sive hlače, grafično majico in vinsko rdečo usnjeno jakno, je napovedala svoj album "Loveland", ki prihaja v juliju. Glavna zvezda njenega kompleta so bili čevlji znamke Shushu/Tong iz kolekcije za jesen 2026. Praktičnost se je v tem primeru združila z vrhunskim oblikovanjem, kar je idealen recept za mestni potep, kjer želite biti opazne.
Čevlji, ki jih je nosila Suki Waterhouse
Suki Waterhouse je obula čevlje, ki so pravi magnet za oči. Gre za rjave lakirane salonarje znamke Shushu/Tong, ki imajo značilne pentlje na prednjem delu. Ti čevlji so bili del kolekcije jesen 2026, ki je bila predstavljena v Šanghaju, piše WWD. Njihova barva spominja na vzorec želvovine, kar omogoča, da se lepo ujemajo z usnjeno jakno v burgundski barvi. Imajo zelo špičast sprednji del in visoko, tanko peto, kar podaljša postavo in doda kanček resnosti sproščenemu videzu z grafično majico.
V začetku meseca navdušila s prav tako impresivnimi čevlji
Suki ne ostaja le pri enem stilu čevljev. V začetku junija je nosila roza čipkaste salonarje Jimmy Choo z zlatim detajlom, ko je obiskala dogodek Power of Women, piše WWD. V New Yorku pa smo jo lahko videli v ohlapnih temno rjavih škornjih, ki jih je skombinirala z mini obleko in usnjeno jakno, še dodajajo.
Vir: WWD
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