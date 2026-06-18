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Suki Waterhouse
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Obnorela oboževalce – dostopen videz in čevlji, ki jih želimo imeti vse

N. Č.
18. 06. 2026 04.00
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Simpatična pevka Suki Waterhouse je navdušila oboževalce v Londonu. Ob promociji novega glasbenega albuma je delila podpise, hkrati pa je navdušila s sproščenim stajlingom in čevlji, ki jih želimo imeti vse.

Suki Waterhouse je v torek v Londonu pokazala, kako se obleči za delovni dan, ki vključuje promocijo nove glasbe, piše WWD. Njena pot do trgovine Rough Trade v Notting Hillu je bila kot modna revija na ulici.

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Suki, ki je bila oblečena v sive hlače, grafično majico in vinsko rdečo usnjeno jakno, je napovedala svoj album "Loveland", ki prihaja v juliju. Glavna zvezda njenega kompleta so bili čevlji znamke Shushu/Tong iz kolekcije za jesen 2026. Praktičnost se je v tem primeru združila z vrhunskim oblikovanjem, kar je idealen recept za mestni potep, kjer želite biti opazne.

Suki Waterhouse
Suki Waterhouse FOTO: Profimedia

Čevlji, ki jih je nosila Suki Waterhouse

Suki Waterhouse je obula čevlje, ki so pravi magnet za oči. Gre za rjave lakirane salonarje znamke Shushu/Tong, ki imajo značilne pentlje na prednjem delu. Ti čevlji so bili del kolekcije jesen 2026, ki je bila predstavljena v Šanghaju, piše WWD. Njihova barva spominja na vzorec želvovine, kar omogoča, da se lepo ujemajo z usnjeno jakno v burgundski barvi. Imajo zelo špičast sprednji del in visoko, tanko peto, kar podaljša postavo in doda kanček resnosti sproščenemu videzu z grafično majico.

V začetku meseca navdušila s prav tako impresivnimi čevlji

Suki ne ostaja le pri enem stilu čevljev. V začetku junija je nosila roza čipkaste salonarje Jimmy Choo z zlatim detajlom, ko je obiskala dogodek Power of Women, piše WWD. V New Yorku pa smo jo lahko videli v ohlapnih temno rjavih škornjih, ki jih je skombinirala z mini obleko in usnjeno jakno, še dodajajo.

Suki Waterhouse v čipkastih čevljih z zlato konico.
Suki Waterhouse v čipkastih čevljih z zlato konico.FOTO: Profimedia
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Njen stilski razpon je širok: od visokih pet s pentljami do sproščenih škornjev, kar dokazuje, da se zna prilagoditi priložnosti, a hkrati ohraniti svojo modno identiteto in promovirati svojo glasbeno pot.

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Vir: WWD

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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