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Susan Dell
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Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet: kdo je Susan Dell?

S.B.
12. 10. 2026 04.00
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Ko se je Susan Dell, žena tehnološkega milijarderja Michaela Della, pojavila ob ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu v Beli hiši, je pričakovala, da bo v ospredju predvsem pomembna napoved. Toda splet je imel drugačne načrte. Namesto o milijardni donaciji za ameriške otroke so številni uporabniki družbenih omrežij začeli razpravljati o njenem videzu. Primerjali so njene novejše fotografije s starejšimi in jo povezali s trendom, ki je dobil ime "obraz Mar-a-Laga".

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Milijardna donacija, ki je ostala v senci spletnih komentarjev

Susan Dell se je skupaj z možem Michaelom Dellom udeležila dogodka v Ovalni pisarni Bele hiše, kjer sta predstavila donacijo v višini 6,25 milijarde dolarjev za program Trump Accounts. Namen programa je ameriškim otrokom omogočiti naložbene račune, na katerih bi lahko dolgoročno ustvarjali prihranke.

A posnetki dogodka so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih in pozornost se je preusmerila drugam. Uporabniki so začeli komentirati Susanin videz, nekateri pa so ob primerjavi njenih starejših in novejših fotografij zapisali, da je skoraj ne bi prepoznali.

Med komentarji so se pojavile tudi pripombe, da je bila v mlajših letih videti precej drugače. Razprava je znova odprla vprašanje pritiska, ki ga družba, zlasti v svetu bogatih in slavnih, ustvarja glede ženskega videza in staranja.

Susan Dell nekoč.
Susan Dell nekoč.FOTO: Profimedia

Kaj pomeni "obraz Mar-a-Laga"?

Izraz "Mar-a-Lago face" oziroma "obraz Mar-a-Laga" se je uveljavil na družbenih omrežjih, kjer ga uporabljajo za opis videza, ki ga povezujejo z nekaterimi ženskami iz bogatih ameriških in političnih krogov okoli Trumpovega letovišča Mar-a-Lago na Floridi.

Izraz se običajno nanaša na poudarjene ličnice, privzdignjene obrvi, izrazite ustnice in močno definirano čeljust. Takšen videz nekateri povezujejo z estetskimi posegi, polnili in drugimi kozmetičnimi postopki.

A Susan Dell sama nikoli ni javno potrdila, da bi se odločila za estetske operacije ali druge posege, o katerih ugibajo uporabniki spleta. Prav tako ni potrjenih informacij o uporabi zdravil za hujšanje, ki so jih nekateri omenjali v razpravah.

Kdo je Susan Dell v resnici?

Za Susan Dell se skriva precej več kot zgolj naziv žene milijarderja. Z Michaelom Dellom se je spoznala leta 1988 v Austinu v Teksasu, poročila pa sta se leto pozneje. Skupaj imata štiri otroke.

Susan je v preteklosti delovala tudi v modni industriji. Med letoma 2003 in 2009 je vodila luksuzno modno znamko Phi, ukvarjala pa se je tudi z oblikovanjem oblačil. Pozneje se je posvetila predvsem človekoljubnim dejavnostim.

Z možem je leta 1999 ustanovila fundacijo Michael & Susan Dell Foundation, ki podpira programe na področju izobraževanja, zdravja ter izboljševanja življenjskih razmer otrok in družin.

Njuno premoženje jima omogoča, da podpirata obsežne dobrodelne projekte, njuna zadnja napovedana donacija pa je namenjena prav prihodnosti otrok.

Susan Dell s soprogom pri Trumpu.
Susan Dell s soprogom pri Trumpu.FOTO: Profimedia

Zakaj se o njenem videzu toliko govori?

Čeprav je bila v Beli hiši zaradi pomembne finančne pobude, so viralni posnetki sprožili predvsem komentarje o njenem obrazu.

Ob tem velja spomniti, da se videz ljudi skozi leta spreminja, fotografije pa so odvisne tudi od osvetlitve, ličenja, zornih kotov in drugih dejavnikov. Brez potrjenih informacij ni mogoče sklepati, ali je Susan Dell opravila estetske posege.

Njena zgodba tako odpira tudi širše vprašanje: zakaj se pri ženskah, ki nastopajo v javnosti, tako pogosto zgodi, da njihove besede in dejanja ostanejo v ozadju, medtem ko postane njihov videz glavna tema pogovorov?

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 Vir: Net.hr

Susan Dell Michael Dell estetski posegi lepotni trendi dobrodelnost
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