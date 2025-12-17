Zadovoljna.si
Sydney Sweeney
Trači

Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga

N. Č.
17. 12. 2025 04.00
2

Na losangeleški premieri filma 'The Housemaid' je Sydney Sweeney zasijala v beli obleki z globokim dekoltejem. Njen izbor je sicer spominjal na ikonično obleko Marilyn Monroe.

Sydney Sweeney, 28-letna ameriška igralka, se je na premieri filma 'The Housemaid' v Los Angelesu pojavila v osupljivi beli obleki, ki je hitro pritegnila pozornost medijev in oboževalcev.

Njena obleka je imela razkošno krilo, ki je poudarilo njen tanek pas in obline, kar je ustvarilo vizualni učinek brezčasnega Hollywooda. Dogodek v TCL Chinese Theatru ni bil le priložnost za predstavitev filma, ampak tudi platforma za Sweeneyjevo, da pokaže svojo zmožnost ustvarjanja nepozabnih modnih trenutkov.

Sydney Sweeney
Sydney SweeneyFOTO: Profimedia
Ikonična obleka Marilyn Monroe kot navdih

To ni prvič, da je Sydney črpala navdih iz stajlingov vsem dobro poznanih modnih ikon, kar potrjuje, da se rada vrača k preverjenim formulam, hkrati pa jih spretno priredi današnjemu času, poroča Net.hr. Običajno izbere kose, ki se izogibajo pretirani kompleksnosti in dopuščajo kroju, da pride do izraza, kar velja tudi za tokratno izbiro.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney FOTO: Profimedia

Osrednji del njenega stajlinga je bila minimalistična, a izjemno učinkovita bela obleka, ki je s svojim krojem poudarila vsako krivuljo njene silhuete. Obleka se je ponašala s tesno oprijetim zgornjim delom, ki je elegantno poudarjal predel dekolteja, medtem ko se je od ozkega pasu dalje širila v razkošno krilo.

Ta specifični kroj ni bil zgolj estetsko privlačen, temveč je strateško poudarjal tanek pas in se dramatično spuščal do tal, kar je ustvarilo občutek tekočnosti in gibanja.

Celoten videz, kljub sodobni izvedbi, je takoj sprožil asociacije na brezčasni glamur zlate dobe Hollywooda, še posebej na legendarno Marilyn Monroe in njeno ikonično belo obleko iz filma 'Sedem let skomin' (The Seven Year Itch) iz leta 1955.

Detajli, ki so dopolnili celoten videz

Da bi dopolnila klasični videz, ki ga je navdihnila Marilyn Monroe, se je Sydney Sweeney odločila za premišljene detajle, ki so poudarili celoten stajling. Glavna značilnost so bili razpuščeni, nežno valoviti blond lasje, ki so spominjali na ikonično frizuro hollywoodskih div.

Ta pričeska, ki je znana po svoji mehkobi in glamurju, je pomagala ustvariti brezčasen videz. Poleg tega je igralka izbrala klasično rdečo šminko, ki je dodala pridih drame in prefinjenosti, medtem ko je preostali make-up ostal minimalen in svež.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Sydney Sweeney Marilyn Monroe rdeča preproga bela obleka dekolte obleka
KOMENTARJI (2)

