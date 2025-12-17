Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga

Sydney Sweeney , 28-letna ameriška igralka, se je na premieri filma ' The Housemaid ' v Los Angelesu pojavila v osupljivi beli obleki, ki je hitro pritegnila pozornost medijev in oboževalcev.

Nova frizura jo je prikazala v povsem drugi luči

Njena obleka je imela razkošno krilo, ki je poudarilo njen tanek pas in obline, kar je ustvarilo vizualni učinek brezčasnega Hollywooda. Dogodek v TCL Chinese Theatru ni bil le priložnost za predstavitev filma, ampak tudi platforma za Sweeneyjevo, da pokaže svojo zmožnost ustvarjanja nepozabnih modnih trenutkov.

To ni prvič, da je Sydney črpala navdih iz stajlingov vsem dobro poznanih modnih ikon, kar potrjuje, da se rada vrača k preverjenim formulam, hkrati pa jih spretno priredi današnjemu času, poroča Net.hr. Običajno izbere kose, ki se izogibajo pretirani kompleksnosti in dopuščajo kroju, da pride do izraza, kar velja tudi za tokratno izbiro.

Osrednji del njenega stajlinga je bila minimalistična, a izjemno učinkovita bela obleka, ki je s svojim krojem poudarila vsako krivuljo njene silhuete. Obleka se je ponašala s tesno oprijetim zgornjim delom, ki je elegantno poudarjal predel dekolteja, medtem ko se je od ozkega pasu dalje širila v razkošno krilo.

Ta specifični kroj ni bil zgolj estetsko privlačen, temveč je strateško poudarjal tanek pas in se dramatično spuščal do tal, kar je ustvarilo občutek tekočnosti in gibanja.

Celoten videz, kljub sodobni izvedbi, je takoj sprožil asociacije na brezčasni glamur zlate dobe Hollywooda, še posebej na legendarno Marilyn Monroe in njeno ikonično belo obleko iz filma 'Sedem let skomin' (The Seven Year Itch) iz leta 1955.