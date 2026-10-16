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Sydney Sweeney, - ig
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Z novo frizuro je postala neprepoznavna

N. Č.
16. 10. 2026 08.40
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Igralka Sydney Sweeney, ki jo številni poznajo iz priljubljene serije Evforija, je svoje oboževalce presenetila z nepričakovano preobrazbo. Slovita svetlolaska je namreč za en dan postala rjavolaska in marsikdo je sploh ne bi prepoznal.

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Sydney Sweeney je na družbenih omrežjih razkrila, da jo je v spremembo videza prepričala njena prijateljica Jayde Emory Hafner. Igralka si je nadela rjavo lasuljo s frufrujem in tako povsem spremenila svoj prepoznavni videz, piše Net.hr. Ob objavi je zapisala, da ji je prijateljica preprosto ponudila lasuljo in jo spodbudila, naj jo preizkusi.

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Za en dan je postala neprepoznavna

Prijateljici sta se odpravili v zabaviščni park na pomolu v ameriški Santa Monici, kjer sta želeli brezskrbno preživeti dan daleč od radovednih pogledov, piše Net.hr. Po fotografijah sodeč sta uživali v vožnjah, hrani in sprehajanju po trgovinicah, nova pričeska pa je igralki pomagala ostati precej bolj neopazna kot običajno. K uspešni preobleki so prispevala tudi velika sončna očala.

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Njena prijateljica je pozneje razkrila, da sta se za en dan preprosto pretvarjali, da sta turistki. Prav to je bil tudi namen celotne preobrazbe.

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To se ni zgodilo prvič

Čeprav je večina oboževalcev navajena na njene svetle lase, to ni prvič, da je Sydney Sweeney eksperimentirala z drugačnim videzom. V preteklosti se je že večkrat pojavila z lasuljami različnih barv in dolžin. Med drugim je leta 2024 na prireditvi Met Gala navdušila s kratko temno pričesko, za vlogo boksarke Christy Martin v filmu Christy pa je prav tako nosila temno lasuljo.

Sydney Sweeney
Sydney SweeneyFOTO: Profimedia

Oboževalci navdušeni nad preobrazbo

Čeprav je šlo le za začasno spremembo, so številni sledilci hitro komentirali, da je igralka videti odlično tudi kot rjavolaska. Nekateri so celo zapisali, da bi ji nova barva las tako pristajala, da bi jo lahko obdržala za dlje časa.

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A za zdaj kaže, da ostaja zvesta svojim prepoznavnim svetlim kodrom, zaradi katerih je postala ena najbolj prepoznavnih mladih igralk svoje generacije.

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Vir: net.hr

Sydney Sweeney nova frizura rjavolaska lasulja rjava lasulja neprepoznavna
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