Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena

Igralka Sydney Sweeney (28), najbolj znana po vlogi v seriji 'Evforija', je uradno potrdila zvezo z 44-letnim glasbenim menedžerjem Scooterjem Braunom. To je storila preko svojega Instagram profila, kjer jo spremlja več kot 26 milijonov ljudi.

Sydney Sweeney potrdila razmerje

Potrditev prihaja po mesecih ugibanj v medijih, ki so se začela po njeni prekinitvi zaroke s podjetnikom Jonathanom Davinom. "Kavbojski vikend" je zapisala ob nizu fotografij s festivala Stagecoach, na katerih se par objema in druži, piše People. Ta poteza je končala ugibanja o tem, ali sta zgolj prijatelja ali kaj več, ter razjasnila status njenega ljubezenskega življenja po dolgem obdobju zasebnih sprememb in neuspelih zarok.

Govorice o razmerju so krožile že dolgo

Sestavljanje mozaika njune zveze se je za oboževalce začelo že pred uradno objavo. Med festivalom so mnogi opazili, da Sydney nosi ogrlico z inicialkama 'SB', kar je sprožilo prvi val komentarjev na spletu. Na fotografijah, ki jih je objavila pozneje, je razvidno, kako igralka uživa na Braunovih ramenih in se smeje v njegovem naročju, piše People.

Njen novi partner je stari znanec medijev

Scooter Braun je sicer v preteklosti že polnil medije, predvsem zaradi svojih ločitev in poslovnih potez. Od leta 2014 do 2021 je bil poročen z Yael Cohen, s katero ima tri otroke, še poroča People. Zdaj se zdi, da je našel novo srečo z osemnajst let mlajšo zvezdnico, kar bo zagotovo še naprej burilo duhove v javnosti.

Kdo je Scooter Braun?

Za tiste, ki ga ne poznajo, je Scooter Braun človek, ki je odkril Justina Bieberja in upravljal kariere največjih pop zvezd, piše People. Njegovo ime pa se v medijih najpogosteje pojavlja v povezavi s škandalom s Taylor Swift. Ko je leta 2019 kupil njeno nekdanjo založbo, ji menda ni omogočil odkupa lastnih posnetkov, kar je pripeljalo do odmevnega spora, še poroča People.

V zadnjih letih so se od njega odtujilii tudi nekateri dolgoletni klienti, kot sta Ariana Grande in Justin Bieber. Kljub temu Braun v svetu zabave ohranja izjemen vpliv in premoženje. Njegova nova zveza s Sydney Sweeney tako povezuje dva različna pola – priljubljeno mlado igralko in poslovneža, ki si je nabral precej sovražnikov v glasbeni skupnosti.