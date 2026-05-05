Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
sydney sweeney
Trači

Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena

N. Č.
05. 05. 2026 04.00
3

Sydney Sweeney je uradno potrdila, da je ponovno zaljubljena – in to v enega najbolj razvpitih mož v glasbeni industriji, Scooterja Brauna. Novico je razkrila kar na svojem Instagram profilu, kjer jo spremlja več kot 26 milijonov ljudi, s čimer je končala mesece ugibanj, namigovanj in teorij, ki so krožile po medijih.

Igralka Sydney Sweeney (28), najbolj znana po vlogi v seriji 'Evforija', je uradno potrdila zvezo z 44-letnim glasbenim menedžerjem Scooterjem Braunom. To je storila preko svojega Instagram profila, kjer jo spremlja več kot 26 milijonov ljudi. 

Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Preberi še
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga

Sydney Sweeney potrdila razmerje

Potrditev prihaja po mesecih ugibanj v medijih, ki so se začela po njeni prekinitvi zaroke s podjetnikom Jonathanom Davinom. "Kavbojski vikend" je zapisala ob nizu fotografij s festivala Stagecoach, na katerih se par objema in druži, piše People. Ta poteza je končala ugibanja o tem, ali sta zgolj prijatelja ali kaj več, ter razjasnila status njenega ljubezenskega življenja po dolgem obdobju zasebnih sprememb in neuspelih zarok.

Poročiti bi se morala maja, zdaj pa sta poroko odpovedala
Preberi še
Poročiti bi se morala maja, zdaj pa sta poroko odpovedala

Govorice o razmerju so krožile že dolgo

Sestavljanje mozaika njune zveze se je za oboževalce začelo že pred uradno objavo. Med festivalom so mnogi opazili, da Sydney nosi ogrlico z inicialkama 'SB', kar je sprožilo prvi val komentarjev na spletu. Na fotografijah, ki jih je objavila pozneje, je razvidno, kako igralka uživa na Braunovih ramenih in se smeje v njegovem naročju, piše People. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njen novi partner je stari znanec medijev

Scooter Braun je sicer v preteklosti že polnil medije, predvsem zaradi svojih ločitev in poslovnih potez. Od leta 2014 do 2021 je bil poročen z Yael Cohen, s katero ima tri otroke, še poroča People. Zdaj se zdi, da je našel novo srečo z osemnajst let mlajšo zvezdnico, kar bo zagotovo še naprej burilo duhove v javnosti.

Po ločitvi se s 13 let mlajšo seli v rojstni kraj
Preberi še
Po ločitvi se s 13 let mlajšo seli v rojstni kraj

Kdo je Scooter Braun?

Za tiste, ki ga ne poznajo, je Scooter Braun človek, ki je odkril Justina Bieberja in upravljal kariere največjih pop zvezd, piše People. Njegovo ime pa se v medijih najpogosteje pojavlja v povezavi s škandalom s Taylor Swift. Ko je leta 2019 kupil njeno nekdanjo založbo, ji menda ni omogočil odkupa lastnih posnetkov, kar je pripeljalo do odmevnega spora, še poroča People. 

Ujet na jahti s 26 let mlajšo ob španski obali
Preberi še
Ujet na jahti s 26 let mlajšo ob španski obali

V zadnjih letih so se od njega odtujilii tudi nekateri dolgoletni klienti, kot sta Ariana Grande in Justin Bieber. Kljub temu Braun v svetu zabave ohranja izjemen vpliv in premoženje. Njegova nova zveza s Sydney Sweeney tako povezuje dva različna pola – priljubljeno mlado igralko in poslovneža, ki si je nabral precej sovražnikov v glasbeni skupnosti.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Sydney Sweeney Scooter Braun romanca nova romanca razmerje
24ur.com 'Kylie Jenner je prepričana, da je Timothee Chalamet tisti pravi'
24ur.com Rosie O’Donnell namignila, da je znova srečna v ljubezni
24ur.com Gwyneth Paltrow ob smrti Perryja: Poljubljala sva se na polju, bilo je čarobno
24ur.com Emma Watson po umiku iz Hollywooda znova srečna v ljubezni
24ur.com Cara Delevingne o svojem dekletu: Srečna sem, da sem našla popolno osebo
24ur.com Lily-Rose Depp z objavo fotografije potrdila, da je znova zaljubljena
24ur.com Vdova Boba Sageta na grammyjih razkrila, da je ponovno zaljubljena
Priporoča
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dadinho10 05. 05. 2026 21.50
0 0
Imam eno vprasanje. Ker se o okusih ne razpravlja, pa ker ni bilo nekega uradnega tekmovanja, kjer bi doticna zmagala, me zanima zakaj uporabljate za njo izraz lepotica.....? Meni recimo ni nic posebno lepa, kar se same glave tice....Nocem biti nesramen pa reci se kaj slabsega...
ODGOVORI
asdfghjklč 05. 05. 2026 20.50
0 0
ta pa res ni lepotica ...
ODGOVORI
Slash 05. 05. 2026 18.09
0 0
Kavbojski vikend! Tole je pa bilo enega jahanja...
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1702