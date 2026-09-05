Igralka v Benetkah pokazala, kako samozavestno nosi svoje obline

Benetke so v teh dneh znova polne hollywoodskih zvezd, med njimi pa je tudi Sydney Sweeney. 28-letna igralka je v mesto prispela pred začetkom svojih festivalskih obveznosti in že z videzom pritegnila veliko pozornosti.

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Sweeneyjeva je izbrala sproščeno, nekoliko boho podobo, nato pa se je v Benetkah pojavila še v drznejši kombinaciji. Za fotografiranje in srečanje z oboževalci je oblekla prosojen čipkast top, nizke kaki bermuda hlače, videz pa dopolnila s torbico Fendi, sončnimi očali in visokimi čevlji. Tokrat tako ni šlo le za še en festivalski modni trenutek. Sydney že nekaj časa velja za igralko, ki se svojega telesa ne trudi skriti in o tem je v preteklosti tudi odkrito govorila.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 Sydney Sweeney v Benetkah.



Dolgo se ni počutila dobro v svojem telesu

Danes je Sydney videti zelo samozavestna, vendar pravi, da ni bilo vedno tako. V intervjuju za Us Weekly je marca letos spregovorila o svojem odraščanju in razkrila, da se je zaradi svojega telesa v mladosti pogosto počutila negotovo. Povedala je, da je že v šestem razredu nosila zelo veliko košarico modrčka in da dolgo ni našla oblačil, v katerih bi se počutila dobro. Prelomnica je po njenih besedah prišla z vlogo Cassie v priljubljeni seriji Evforija. Takrat je začela na svoje telo gledati drugače. Sweeneyjeva je povedala, da je spoznala, da je samozavest lahko nekaj močnega in da je začela svoje telo dojemati kot nekaj, na kar je lahko ponosna.

Žensko telo je lepo in močno

O tej temi je govorila tudi za GQ, kjer je poudarila, da žensko telo vidi kot nekaj lepega in močnega. Ko je za vlogo boksarke Christy Martin fizično spremenila svojo postavo, je govorila o tem, kako zanimivo se ji zdi, da lahko igralec svoje telo prilagodi različnim likom in z njim pripoveduje zgodbe. Nikoli ni poskušala ustvariti vtisa, da ima telo, ki se ne spremeninja. Ravno nasprotno, pokazala je, da je telo lahko del igralskega procesa, hkrati pa nekaj, v čemer se človek lahko počuti dobro.

Od negotovosti do samozavesti

Njena zgodba je zato nekoliko drugačna od klasične hollywoodske pripovedi o popolnem videzu. Sweeneyjeva je odraščala kot dekle, ki se zaradi svojih oblin ni vedno počutilo udobno. Danes pa se na rdečih preprogah in v modnih kampanjah pojavlja v zelo drznih kreacijah in svoje postave očitno ne želi več skrivati. To je zelo pomembno sporočilo predvsem za mlajše ženske, ki odraščajo v času, ko so podobe popolnih teles na družbenih omrežjih ves čas pred njihovimi očmi. Sydney je ena izmed zvezdnic svoje generacije, ki telesne samozavesti ne predstavlja zgolj kot popoln videz, temveč tudi kot sprejemanje lastnega telesa. Ravno zato pa tudi njeni modni trenutki sprožijo toliko pozornosti. Ne gre samo za obleko. Gre za žensko, ki se je iz obdobja, ko se je želela skriti, premaknila do točke, ko se na javnih dogodkih pojavi povsem samozavestno.

icon-expand Sydney je simbol samozavesti in dobrega počutja v svojem telesu. FOTO: Profimedia

V Benetkah znova dokazuje, da zna pritegniti pozornost

V Benetke je prišla kot ambasadorka znamke Armani Beauty, v tej vlogi pa sodeluje od leta 2023. Beneški filmski festival poteka od 2. do 12. septembra 2026 in tudi letos privablja številne največje zvezde filmskega sveta. Sydney Sweeney je med njimi zagotovo ena najbolj fotografiranih. In čeprav bo v Benetkah pomemben predvsem film, je že njen prihod pokazal, da bo tudi letošnji festival ponudil precej modnih trenutkov. Sweeneyjeva pa je s svojo podobo poslala še eno sporočilo: ni treba skrivati telesa, zaradi katerega ste se nekoč počutili drugače od drugih. Včasih je prav sprejemanje tega, kar ste, največji korak k samozavesti.

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