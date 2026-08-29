Hči Sylvestra Stallona se je zaročila, njegova reakcija pa pove vse

Sophia Stallone, najstarejša hči hollywoodskega zvezdnika Sylvestra Stallona, je svojim sledilcem sporočila veselo novico. Le dan po praznovanju 30. rojstnega dne je razkrila, da se je zaročila s svojim dolgoletnim partnerjem Michaelom Sheehanom. Novico je objavila na družbenem omrežju Instagram, kjer je delila serijo črno-belih fotografij s čarobne zaroke.
Romantična zaroka ob rojstnem dnevu
Na fotografijah je mogoče videti trenutek snubitve, ko Michael Sheehan poklekne pred Sophio, obdan z belimi vrtnicami in svečami. Ob objavi je zapisala le nekaj besed: "Za vedno z mojim najboljšim prijateljem."
Pozneje je par poziral tudi na balkonu s pogledom na nočno mesto, Sophia pa je ponosno pokazala zaročni prstan. Za posebno priložnost je nosila oprijeto belo mini obleko, medtem ko je njen izbranec izbral bolj sproščen videz.
Ganljiva reakcija Sylvestra Stallona
Številne oboževalce je bolj kot sama zaroka zanimal odziv njenega slavnega očeta. Sylvester Stallone je namreč že dolgo znan kot zelo zaščitniški oče svojih treh hčera. Tokrat navdušenja ni skrival.
Na svojem Instagram profilu je objavil fotografije hčere in bodočega zeta ter zapisal: "Presrečni smo zaradi zaroke najine hčere Sophije in Michaela!"
Njegova javna podpora je še posebej zanimiva, saj je družina Stallone večkrat v šali priznala, da morajo snubci najprej prestati tudi očetovo odobravanje. Sophia je v preteklosti celo dejala, da ima njen oče pri presoji moških skoraj vedno prav.
Družina navdušena
Med prvimi so paru čestitale tudi Sophiine mlajše sestre. Sistine Stallone je zapisala, da od sreče joka, Scarlet Stallone pa je navdušeno komentirala, da sta "najlepša zaročenca".
Vse kaže, da je Michael Sheehan uspešno osvojil ne le srce svoje izbranke, temveč tudi zaupanje ene najbolj znanih hollywoodskih družin.
Vir: Net.hr, Instagram Sophie Stallone
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