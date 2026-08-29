Hči Sylvestra Stallona se je zaročila, njegova reakcija pa pove vse

Sophia Stallone , najstarejša hči hollywoodskega zvezdnika Sylvestra Stallona , je svojim sledilcem sporočila veselo novico. Le dan po praznovanju 30. rojstnega dne je razkrila, da se je zaročila s svojim dolgoletnim partnerjem Michaelom Sheehanom . Novico je objavila na družbenem omrežju Instagram, kjer je delila serijo črno-belih fotografij s čarobne zaroke.

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Na fotografijah je mogoče videti trenutek snubitve, ko Michael Sheehan poklekne pred Sophio, obdan z belimi vrtnicami in svečami. Ob objavi je zapisala le nekaj besed: "Za vedno z mojim najboljšim prijateljem."

Pozneje je par poziral tudi na balkonu s pogledom na nočno mesto, Sophia pa je ponosno pokazala zaročni prstan. Za posebno priložnost je nosila oprijeto belo mini obleko, medtem ko je njen izbranec izbral bolj sproščen videz.