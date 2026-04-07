Izbranka Jana Plestenjaka presenetila z novo frizuro

Tadeja Majerič, žena Jana Plestenjaka, je včeraj na družbenih omrežjih navdušila oboževalce z novo frizuro. Poslovila se je od svojih svetlo blond las in postala rjavolaska. Z umirjenim, naravnim odtenkom je videti še bolj elegantna, nova barva pa lepo poudari njene obrazne poteze in oči. Tadeja, ki se sicer redko izpostavlja v javnosti, je svojo preobrazbo pokazala v Instagram zgodbi.
Kdo je Tadeja Majerič?
Tadeja Majerič je nekdanja profesionalna tenisačica, ki je svojo športno pot začela leta 2005. V karieri je dosegla več odmevnih uspehov, med drugim se je novembra 2013 na svetovni lestvici posameznic povzpela do 111. mesta. V okviru turnirjev ITF je osvojila devet naslovov med posameznicami in šest v dvojicah. Večkrat je nastopila tudi za slovensko reprezentanco, za katero je zbrala osem nastopov in izgubila le en dvoboj. Prvič je slovenske barve zastopala leta 2007, poroča 24ur.com.
Kdaj sta skočila pred oltar?
Jan Plestenjak in Tadeja Majerič sta se poročila oktobra lani. Novica o poroki je presenetila javnost, saj sta svojo zvezo večinoma ohranjala stran od oči javnosti. Govorice so se začele širiti, ko je Tadeja na Instagramu spremenila priimek v Plestenjak. Par je nato poroko potrdil še z objavo prikupne fotografije poročnih prstanov na družbenih omrežjih. Poročni obred naj bi potekal v ožjem krogu v Škofji Loki, daleč stran od medijske pozornosti. Več si lahko preberete TUKAJ!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV