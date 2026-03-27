Tako je videti Zala Djuric po porodu

Zala Djuric, hči znane slovenske igralke Tanje Ribič, je javnosti pred dobrim mesecem dni sporočila, da je postala mati. Novico je potrdila prek objave na družbenem omrežju, kjer je objavila tri svoje fotografije, med katerimi ena prikazuje njen nosečniški trebušček.
Zapis, ki je pospremil objavo, je bil kratek, a izjemno pomenljiv: "Postala sem mama. Dobila sem največjo nagrado in najpomembnejšo vlogo."
Podrobnosti o dojenčku niso znane
Zala Djuric je sicer znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varuje. Podrobnosti o novorojenčku, kot so ime ali natančen datum rojstva, ni razkrila. Zaenkrat ostaja skrivnost, ali je novorojenček res deklica, kot so nekateri že ugibali, saj uradne potrditve s strani igralke še ni bilo.
V odlični formi že kmalu po porodu
Kljub temu pa mlada mamica kdaj pa kdaj deli na družbenih omrežjih nekaj utrinkov iz svojega vsakdanjega življenja. Pred kratkim je na primer v svoji Instagram zgodbi delila videoposnetek s sprehoda z vozičkom, kjer se je vmes ustavila in sledilcem pokazala svoj stajling. Iz videoposnetka je razvidno, da je mlada mamica že zdaj v odlični formi.
