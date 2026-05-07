Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović

Novice o tem, da ima nekdanja vrhunska tenisačica Ana Ivanović novega partnerja, so v zadnjih dneh močno odmevale po regiji. To je spodbudilo tudi njenega nekdanjega soproga, legendarnega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja, da prek družbenih omrežij pokaže svojo plat zgodbe oziroma vsaj svojo trenutno dejavnost.
Kako se je na novico o Aninem novem razmerju odzval Bastian Schweinsteiger?
Ena najbolj prepoznavnih osebnosti nemškega nogometa, 41-letni Bastian Schweinsteiger, se je na medijska poročanja o Aninem novem izbrancu odzval presenetljivo lahkotno. Na svojih družbenih omrežjih je delil serijo fotografij s planinarjenja, s katerimi sporoča, da mu svež gorski zrak in samotne poti trenutno najbolj ustrezajo. "Grem v gore, da se umirim," je zapisal pod objavo, kar simbolično nakazuje na njegov proces iskanja ravnovesja po zahtevni življenjski prelomnici oz. ločitvi.
Bastian v objemu Silve
Ločitev ni bila nenadna, saj so v javnost že pred časom pricurljali dokazi o Schweinsteigerjevi novi romanci, piše Net.hr. Njegovo srce naj bi namreč osvojila atraktivna bolgarska vplivnica Silva. Kot pišejo nemški tabloidi, se je par menda spoznal v šoli, ki jo obiskujejo Bastianovi in Anini otroci.
Skupaj sta bila opažena na romantičnih potovanjih v eksotičnem Maroku in na priljubljeni španski Mallorci, kjer so ju objektivi paparacev ujeli v nežnih objemih na plaži, kar potrjuje, da se nekdanji as Bayerna ni pretirano obotavljal pri iskanju nove spremljevalke, še dodaja Net.hr.
Vir: net.hr
