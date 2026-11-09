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Tallulah Willis
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Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema

S.B.
09. 11. 2026 04.00
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Tallulah Willis, hči igralcev Brucea Willisa in Demi Moore, je javno spregovorila o krutih komentarjih, ki jih prejema na račun svojega videza. 32-letnica je ob tem pozvala ljudi, naj bodo prijaznejši, in opozorila, kako globoke posledice lahko pustijo besede, zapisane na družbenih omrežjih.

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Tallulah Willis je na Instagramu objavila posnetek zaslona komentarjev, ki so jih neznanci zapisali pod fotografijo njenega obraza. Nekateri so bili izjemno žaljivi. Med drugim so jo označevali za neprivlačno, pisali, da je videti, kot da ima zdravstvene težave, in uporabljali besede, s katerimi so jo primerjali z nečim strašljivim.

Ob tem je zapisala, da so ljudje pogosto presenečeni, ko spregovori o tem, da jo drugi označujejo za "medicinsko iznakaženo" oziroma za nekoga, ki naj bi vzbujal strah.

"Teh komentarjev običajno ne berem, a ko jih, se spomnim, zakaj sem po dolgotrajnem boju z motnjami hranjenja skoraj umrla od lakote," je zapisala.

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Dodala je, da je ponosna na to, da se vsak dan odloča za prijaznost. Želi pa si, da bi ljudje razumeli, kako boleče je, ko nekdo kljub iskrenemu deljenju svojih vzponov in padcev še vedno postane tarča takšnih napadov. Objava je nosila tudi jasno sporočilo: izberimo prijaznost.

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Žaljivi komentarji jo spremljajo že od najstniških let

To ni prvič, da je Tallulah spregovorila o posledicah komentarjev na račun svojega videza. V eseju, ki ga je leta 2023 objavila revija Vogue, je razkrila, da so se njene težave s telesno samopodobo začele že pri enajstih letih.

Takrat je po enem od dogodkov, na katerem se je pojavila z mamo Demi Moore, na spletu poiskala fotografije z dogodka. Namesto prijaznih odzivov so jo pričakali številni žaljivi komentarji o njenem obrazu in videzu. Nekateri so jo primerjali z očetom na ponižujoč način, drugi so komentirali njeno čeljust in jo označevali za iznakaženo.

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Tallulah je pozneje opisala, da je komentarje brala približno dve uri. Besede so jo tako prizadele, da je začela verjeti, da je z njenim videzom res nekaj narobe. 

O svojih občutkih dolgo ni govorila nikomur

V eseju je razkrila tudi, da se je več let spopadala z anoreksijo nervozo in telesno dismorfijo. Njeno stanje je bilo zelo resno. Spomladi 2022 je tehtala približno 38 kilogramov, pogosto jo je zeblo, zaradi telesne oslabelosti pa je težko hodila tudi na krajše sprehode.

Svojo zgodbo je delila tudi zato, da bi drugim pokazala, kako pomembno je govoriti o duševnih stiskah in poiskati pomoč. Njena pot okrevanja je bila postopna, o izzivih pa je tudi pozneje odkrito govorila.

Tallulah Willis
Tallulah WillisFOTO: Profimedia

Kako psihično naporno je lahko prebiranje žaljivih komentarjev?

Komentar, ki ga nekdo napiše v nekaj sekundah, lahko pri osebi, ki ga prebere, sproži dolgotrajen čustveni odziv. Še posebej boleče je, kadar se žaljivke nanašajo na videz, telesno težo, obraz ali druge telesne značilnosti, ki jih človek ne more preprosto spremeniti.

Takšne besede lahko sprožijo sram, tesnobo, žalost, jezo in občutek manjvrednosti. Človek lahko začne dvomiti o sebi, se primerjati z drugimi, se izogibati fotografiranju, druženju ali celo situacijam, v katerih bi bil izpostavljen pogledom drugih ljudi.

Za nekoga, ki se že spopada z motnjami hranjenja, telesno dismorfijo ali nizko samopodobo, so lahko takšni komentarji še posebej obremenjujoči. Lahko znova prebudijo stare strahove, občutke sramu in nezadovoljstvo z lastnim telesom. Tudi če oseba ve, da gre za zlonamerne besede neznancev, jih ni vedno preprosto odmisliti.

Sramotenje zaradi telesnega videza vpliva na duševno zdravje ljudi vseh starosti in različnih telesnih značilnosti. Povezujejo ga z večjim tveganjem za tesnobo, depresijo, nizko samopodobo in motnje hranjenja.

Pomembno je razumeti tudi, da javna izpostavljenost ne pomeni, da je človek dolžan prenašati žaljivke. Dejstvo, da nekdo objavlja fotografije ali svoje življenje deli z javnostjo, drugim ne daje pravice, da ocenjujejo njegovo telo, iščejo domnevne pomanjkljivosti ali ga ponižujejo.

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Njeno sporočilo: Izberimo prijaznost

Tallulah je poudarila, da si ne želi, da bi ljudje pozabili, da se za fotografijami na družbenih omrežjih skrivajo resnični ljudje, njihove zgodbe, občutki in bitke, o katerih pogosto ne vedo ničesar.

Hkrati je ljudi pozvala, da naj vedno izberejo prijaznost. "Nikoli namreč ne vemo, skozi kaj gre oseba na drugi strani zaslona in kako močno jo lahko prizadene nekaj besed," je dodala.

Tudi če se nam zdi komentar nepomemben ali duhovit, je lahko za nekoga drugega zelo boleč. In če o videzu drugega človeka nimamo povedati ničesar prijaznega, je včasih najbolje, da preprosto ne napišemo ničesar.

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Viri: Vogue, People

Tallulah Willis spletni komentarji samopodoba motnje hranjenja duševno zdravje
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