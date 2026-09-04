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Tamara Talundžić - ig
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Poletna zapeljivka: Tamara v Španiji pozirala v kopalkah

N. Č.
04. 09. 2026 12.00
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Tamara Talundžić je na družbenih omrežjih delila nove poletne utrinke iz Španije, med katerimi je največ pozornosti pritegnila fotografija s plaže. Objava je navdušila sledilce, med odzivi pa ni manjkala niti podpora njenega izbranca Žana Zoreta.

Tamara Talundžić je s svojimi sledilci delila nove utrinke iz Španije, kjer je preživela del poletja. Med fotografijami, objavljenimi na družbenih omrežjih, je posebno pozornost pritegnila tista, na kateri pozira ob morju v kopalkah, sledilci pa so ji v komentarjih namenili številne pohvale.

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Tamara je ob objavi zapisala angeški citat: "Sol v laseh, pesek na koži in mir v duši." Fotografije prikazujejo sproščene trenutke ob morju, sončne dni in brezskrbno poletno vzdušje.

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Poletje v znamenju ljubezni

Zadnje mesece je veliko pozornosti pritegnila tudi njena zveza z Žanom Zoretom. Par je poleti skupaj užival v Španiji, kjer sta ustvarila številne lepe spomine. O njunem oddihu smo na Zadovoljna.si že poročali, ko sta s fotografijami navdušila sledilce in pokazala nekaj utrinkov skupnega potovanja.

Njuna zveza je med oboževalci deležna veliko pozornosti, saj na družbenih omrežjih večkrat delita skupne trenutke in drobne utrinke iz vsakdanjega življenja.

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Fotografija, ki je pritegnila največ pogledov

Med najnovejšo serijo fotografij je največ odzivov požela prav fotografija z obale, na kateri Tamara pozira na peščeni plaži. Pod objavo so se hitro zvrstili komentarji sledilcev, med njimi pa se je oglasil tudi Žan, ki je svojo navdušenje izrazil z rdečim srčkom.

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Poletni utrinki so tako še enkrat pokazali, da Tamara še vedno uživa v brezskrbnem poletnem vzdušju, njeni sledilci pa z zanimanjem spremljajo tako njene modne trenutke kot tudi zgodbo z Žanom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Tamara Talundžić Žan Zore Španija poletje kopalke
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