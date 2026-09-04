Poletna zapeljivka: Tamara v Španiji pozirala v kopalkah

Tamara Talundžić je s svojimi sledilci delila nove utrinke iz Španije, kjer je preživela del poletja. Med fotografijami, objavljenimi na družbenih omrežjih, je posebno pozornost pritegnila tista, na kateri pozira ob morju v kopalkah, sledilci pa so ji v komentarjih namenili številne pohvale.
Tamara je ob objavi zapisala angeški citat: "Sol v laseh, pesek na koži in mir v duši." Fotografije prikazujejo sproščene trenutke ob morju, sončne dni in brezskrbno poletno vzdušje.
Poletje v znamenju ljubezni
Zadnje mesece je veliko pozornosti pritegnila tudi njena zveza z Žanom Zoretom. Par je poleti skupaj užival v Španiji, kjer sta ustvarila številne lepe spomine. O njunem oddihu smo na Zadovoljna.si že poročali, ko sta s fotografijami navdušila sledilce in pokazala nekaj utrinkov skupnega potovanja.
Njuna zveza je med oboževalci deležna veliko pozornosti, saj na družbenih omrežjih večkrat delita skupne trenutke in drobne utrinke iz vsakdanjega življenja.
Fotografija, ki je pritegnila največ pogledov
Med najnovejšo serijo fotografij je največ odzivov požela prav fotografija z obale, na kateri Tamara pozira na peščeni plaži. Pod objavo so se hitro zvrstili komentarji sledilcev, med njimi pa se je oglasil tudi Žan, ki je svojo navdušenje izrazil z rdečim srčkom.
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