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Žan in Tamara - ig
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Po razkritju zveze sta pobegnila v Španijo: tako uživata Tamara in Žan

N. Č.
18. 08. 2026 09.09
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Pred kratkim sta Tamara Talundžić in Žan Zore tudi uradno potrdila, da sta par, zdaj pa sta svoje sledilce razveselila z novimi skupnimi fotografijami. Zaljubljenca trenutno uživata na prvem skupnem dopustu v Španiji, kjer ustvarjata prve skupne spomine daleč stran od vsakodnevnega vrveža.

Tamara Talundžić in Žan Zore, ki ju gledalci poznajo iz šova Kmetija, sta pred kratkim razkrila, da sta v zvezi. Novico sta potrdila z objavo na družbenih omrežjih, kjer nista več skrivala naklonjenosti drug do drugega.

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Tako 11. kot 12. sezona Kmetije vas v celoti čakata na VOYO!

Od takrat so sledilci pozorno spremljali njune skupne objave, nova fotografija iz Španije pa je še en dokaz, da sta na začetku ljubezenske zgodbe, v kateri vidno uživata.

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Prvi skupni dopust v Španiji

Tamara je na Instagramu delila serijo fotografij z romantičnega oddiha v kraju Cala Ambolo v Španiji. Na posnetkih par pozira v morju, objavo pa je pospremila z zelo osebnim zapisom.

"Ti si moj najljubši kraj, ne glede na to, kje sva. Najino prvo skupno potovanje, najini prvi spomini v Španiji in prvo poglavje ljubezenske zgodbe, za katero si ne želim, da bi se kdaj končala. Na večnost s tabo," je zapisala Tamara ob fotografijah.

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Njene besede so hitro navdušile sledilce, med komentarji pa se je oglasil tudi Žan, ki je kratko, a zgovorno odgovoril z besedami: "Moja."

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Sledilci navdušeni nad novim parom

Objava je v le nekaj urah zbrala številne všečke in komentarje. Mnogi sledilci so paru namenili srčke in čestitke ter zapisali, da sta skupaj videti srečna in usklajena.

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Fotografije razkrivajo sproščene trenutke ob morju, predvsem pa potrjujejo, da Tamara in Žan svojo zvezo zdaj brez zadržkov delita tudi z javnostjo. Po tem, ko sta pred kratkim razkrila svojo ljubezensko zgodbo, je tako prvi skupni dopust postal še eno pomembno poglavje njune zveze.

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