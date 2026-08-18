Po razkritju zveze sta pobegnila v Španijo: tako uživata Tamara in Žan

Tamara Talundžić in Žan Zore , ki ju gledalci poznajo iz šova Kmetija , sta pred kratkim razkrila, da sta v zvezi. Novico sta potrdila z objavo na družbenih omrežjih, kjer nista več skrivala naklonjenosti drug do drugega.

Od takrat so sledilci pozorno spremljali njune skupne objave, nova fotografija iz Španije pa je še en dokaz, da sta na začetku ljubezenske zgodbe , v kateri vidno uživata.

Tamara je na Instagramu delila serijo fotografij z romantičnega oddiha v kraju Cala Ambolo v Španiji. Na posnetkih par pozira v morju, objavo pa je pospremila z zelo osebnim zapisom.

"Ti si moj najljubši kraj, ne glede na to, kje sva. Najino prvo skupno potovanje, najini prvi spomini v Španiji in prvo poglavje ljubezenske zgodbe, za katero si ne želim, da bi se kdaj končala. Na večnost s tabo," je zapisala Tamara ob fotografijah.