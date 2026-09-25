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Žan in Tamara -ig
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"Še danes ne morem verjeti": Tamara iskreno o zaroki, ki je ni pričakovala

N. Č.
25. 09. 2026 04.00
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Novica o zaroki Tamare Talundžić in Žana Zoreta je razveselila številne njune sledilce. Potem ko sta veselo novico delila z javnostjo, nam je Tamara zaupala še nekaj podrobnosti o enem najlepših trenutkov v svojem življenju. Med drugim je razkrila, ali je zaroko pričakovala, kaj ji je Žan rekel tik pred vprašanjem in kakšno poroko si želi.

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Zaroka Tamare Talundžić in Žana Zoreta je v zadnjih dneh navdušila številne sledilce, ki par spremljajo na družbenih omrežjih. Mnogi so se spraševali, kako je potekal veliki trenutek in ali je Tamara slutila, kaj se pripravlja.

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Dopust, ki se je zaključil z najlepšim presenečenjem

Kot nam je zaupala, je bila popolnoma presenečena.

"Iskreno? Čisto sem bila presenečena! Čeprav sem očitno spregledala vse možne namige, ker sem bila prepričana, da samo uživa na Baliju in dela lepe spomine. Tako da ne, nisem pričakovala ... in ravno zato je bilo še toliko bolj posebno," je povedala.

Priznala je, da jo je prav nepričakovanost trenutka najbolj ganila.

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Besede, ki jih ne bo nikoli pozabila

Vsaka zaroka ima zgodbo, a običajno si bodoča nevesta najbolj zapomni besede, ki jih izreče njen izbranec.

Tudi pri Tamari ni bilo nič drugače. "'Ne obljubim ti popolnega življenja, obljubim pa ti, da bom vedno izbral tebe.' Mislim, da bodo te besede ostale z mano za vedno," pa so besede, ki bi vsakomur ostale v spominu.

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Gre za preprosto, a zelo močno sporočilo, ki je bodočo nevesto še posebej ganilo.

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O poroki že govorita

Po zaroki se mnogi sprašujejo, ali sta že začela načrtovati poroko. Tamara pravi, da pogovori že potekajo, vendar za zdaj želita nekaj podrobnosti obdržati zase.

"Sva se že malo pogovarjala o tem. Ampak zaenkrat naj nekaj ostane še samo najino ... Ko bo pravi čas, bova z veseljem delila tudi kaj več," nam zaupa.

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Njuni sledilci bodo tako morali še malce počakati na več podrobnosti.

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Želi si nekaj preprostega in intimnega

Ko beseda nanese na sanjsko poroko, ima Tamara precej jasno predstavo.

"Iskreno si želim nekaj zelo preprostega in intimnega nekje na posebnem kraju, kjer bova samo midva, tja in najini priči. Brez velikega cirkusa, samo ljudje, ki nama največ pomenijo, in en dan, ki bo res samo najin," pove.

A s tem zgodba še ne bi bila povsem končana. "Potem pa definitivno narediva še eno veliko žurko za vse prijatelje, da lahko skupaj proslavimo," še doda Tamara.

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Kaj pri Žanu najbolj ceni?

Ob vprašanju, kaj pri svojem zaročencu najbolj občuduje, je Tamara odgovorila zelo iskreno in ganljivo.

"Mislim, da ima veliko ljudi predsodke in človeka hitro sodijo po platnicah. Pri Žanu pa sem spoznala, da je za tem obrazom eno največjih src," pravi.

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Dodala je, da jo je skozi zvezo najbolj prepričala njegova pozornost do ljudi in način, kako skrbi za tiste, ki jih ima rad. "Vedno je pozoren, nič mu ni težko in ni stvari, ki je zame ne bi naredil," še pove in doda: "Vsaka ženska lahko doživi takšno ljubezen".

Tamara pravi, da jo je pri Žanu najbolj pritegnil njegov značaj in smisel za humor.
Tamara pravi, da jo je pri Žanu najbolj pritegnil njegov značaj in smisel za humor.FOTO: Zadovoljna.si

Ljubezen, spoštovanje, varnost in podpora

Tamara ob koncu poudarja, da je pri njuni zvezi najlepši občutek varnosti, spoštovanja in podpore. "Želim si, da bi vsaka ženska lahko doživela, da jo njen moški gleda s toliko ljubezni, spoštovanja in ponosa, kot on gleda mene," še pove Tamara.

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Po vseh teh besedah je jasno, zakaj je bila zaroka za Tamaro tako poseben trenutek. In čeprav podrobnosti o poroki za zdaj še ostajajo skrivnost, je že zdaj očitno, da ju čaka novo, zelo lepo življenjsko poglavje.

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