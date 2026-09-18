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Žan in Tamara -ig
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Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko

N. Č.
18. 09. 2026 11.19
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Slovenska vplivneža Tamara Talundžić in Žan Zore sta svojo zvezo popeljala na novo raven. Med romantičnim oddihom na Baliju je Žan pokleknil in Tamaro zaprosil za roko, ona pa je brez oklevanja rekla "da".

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Tamara Talundžić in Žan Zore sta s sledilci na družbenih omrežjih delila veselo novico. Zaljubljenca sta razkrila, da sta se zaročila, romantična zaroka pa se je zgodila med dopustom na indonezijskem otoku Bali.

Fotografije razkrivajo skrbno pripravljeno presenečenje. Soba je bila okrašena z vrtnicami in romantičnimi dekoracijami, Žan pa je pred Tamaro pokleknil ter ji ponudil zaročni prstan. Tamara je na Instagramu veselo novico pospremila z besedami, da je rekla "da za vedno".

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Nepozaben trenutek na Baliju

V čustvenem zapisu je Tamara razkrila, da si ni nikoli predstavljala, da se bo eden najlepših trenutkov njenega življenja zgodil prav na Baliju.

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Zahvalila se je Žanu za ljubezen, podporo in občutek varnosti, ki ji ga daje v zvezi. Ob tem je zapisala, da od zdaj naprej ne bo več le njen partner, temveč tudi njen zaročenec.

"Moj največji 'da'. Moja najljubša oseba. Moj za vedno," je med drugim zapisala ob objavi.

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Tudi Žan ni skrival navdušenja

Čustven zapis je objavil tudi Žan Zore. V njem je zapisal, da je Tamara njegova prijateljica, zaupnica in oseba, ki mu stoji ob strani tako v lepih kot v težjih trenutkih.

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Ob fotografijah je dodal, da je Tamara zdaj postala nekaj še več, njegova zaročenka.

Objava je hitro zbrala številne odzive sledilcev in prijateljev, ki so paru množično čestitali ter jima zaželeli veliko sreče na skupni poti.

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Novo poglavje za priljubljeni par

Novica o zaroki je med sledilci naletela na navdušenje, saj Tamara in Žan veljata za enega bolj prepoznavnih slovenskih vplivniških parov. Sodeč po fotografijah in njunih zapisih bo Bali za vedno ostal kraj, povezan z enim najlepših trenutkov njune zveze.

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Tamara Talundžić Žan Zore zaroka Bali znana slovenka kmetija
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