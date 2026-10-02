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Tate McRae
Moda slavnih

V čipkasti majici in usnjenih hlačah je ukradla vse poglede

N. Č.
02. 10. 2026 11.04
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Na pariškem tednu mode smo videli že veliko drznih stajlingov, a eden je v zadnjih dneh še posebej izstopal. Mlada glasbena zvezdnica Tate McRae je po modnih revijah navdušila z večernim videzom, ki združuje dva velika jesenska trenda: prosojno čipko in črno usnje.

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Med pariškim tednom mode je Tate McRae pozornost fotografov pritegnila zunaj modnih pist. Kanadska pevka se je na večernem druženju v središču Pariza pojavila v prosojnem črnem čipkastem topu, ki ga je kombinirala z usnjenimi hlačami visokega pasu, koničastimi salonarji in sončnimi očali. 

O njenem videzu so poročali številni modni mediji, ki so ga označili za eno najbolj drznih uličnih kombinacij letošnjega pariškega tedna mode. 

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Tate McRae
Tate McRae FOTO: Profimedia

Videz, o katerem danes govorijo vsi

Prav kontrast med nežno čipko in robustnim usnjem je poskrbel za modni učinek, ki ga trenutno pogosto videvamo tako na modnih pistah kot pri zvezdnicah. Črna barva od glave do pet je videz dodatno poenotila in ustvarila eleganten, a nekoliko uporniški vtis.

Prosojni kosi ostajajo eden največjih trendov

Če smo še pred nekaj leti prosojne materiale povezovali predvsem z večernimi oblekami, jih modne hiše zadnje sezone vključujejo tudi v dnevne kombinacije. Prosojni topi, čipkasti detajli in lahkotne tkanine so bili vidni na številnih revijah za sezono pomlad-poletje 2027, trend pa se očitno nadaljuje tudi v ulično modo.

Tate McRae je pokazala, kako lahko tak kos deluje sofisticirano, če ga kombiniramo z bolj strukturiranimi oblačili, kot so usnjene hlače, suknjič ali klasični salonarji.

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Kdo sploh je Tate McRae?

Tate McRae je 23-letna kanadska pevka, tekstopiska in plesalka, ki je svetovno prepoznavnost dosegla najprej kot plesalka, pozneje pa še z glasbenimi uspešnicami. Širši javnosti se je predstavila s pesmijo You Broke Me First, globalni preboj pa je doživela s hitom Greedy, ki je osvojil lestvice po vsem svetu.

V zadnjih letih se je uveljavila kot ena najbolj opaznih mladih pop zvezdnic, poleg glasbe pa pogosto navdušuje tudi z modnimi izbirami. Pariški teden mode redno obiskujejo največja imena iz sveta glasbe, filma in mode, letos pa je bila Tate McRae med najbolj fotografiranimi gostjami.

Kdo je Tate McRae?
Kdo je Tate McRae?FOTO: Profimedia

Kombinacija, ki jo bomo to jesen videvali povsod

Če gre soditi po modnih pistah in uličnem slogu zvezdnic, bosta črna čipka in usnje tudi letos med najbolj zaželenimi kombinacijami. Tate McRae je s svojim videzom dokazala, da je lahko prosojen kos hkrati drzen, eleganten in nosljiv, če ga kombiniramo premišljeno.

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Morda zato ne preseneča, da so njene fotografije iz Pariza v le nekaj urah zaokrožile po družbenih omrežjih in modnih portalih.

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Viri: CelebMafia, Reality Tea, Profimedia

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