Na poročni dan naj bi blestela v več različnih oblekah

Taylor Swift je že vrsto let znana po svojem brezhibnem modnem okusu, zato številni pričakujejo, da bo tudi na svoj veliki dan ostala zvesta eleganci in dovršenim modnim kreacijam. Po poročanju ameriškega portala Page Six naj bi zanjo nastajalo več unikatnih poročnih oblek, med katerimi bo tik pred dogodkom izbrala tiste, ki jih bo nosila skozi različne dele slavja.

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Dolgoletno modno sodelovanje

Laura Kim in Fernando Garcia sodita med najbolj iskana modna oblikovalca med svetovno elito. V preteklosti sta oblekla številne znane neveste, med njimi Amal Clooney, Paris Hilton in Naomi Watts, Taylor Swift pa z njima sodeluje že več kot desetletje. Njune kreacije je nosila na številnih odmevnih dogodkih: od Met Gale in podelitve grammyjev do MTV Video Music Awards. Prav tako sta ustvarila nekaj najbolj prepoznavnih kostumov za njeno rekordno turnejo The Eras Tour, zato ne preseneča, da ju številni vidijo kot favorita tudi za njen poročni videz.

icon-expand Ena izmed kreacij za Eras tour FOTO: Profimedia

Nedavno je pevka navdušila tudi na dogodku Tight End University v Nashvillu, kjer je skupaj s country pevko Lainey Wilson zapela uspešnico Love Story. Za nastop je izbrala elegantno črno obleko znamke Monse, s čimer je znova potrdila svojo naklonjenost oblikovalskemu dvojcu.

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Več oblek za en nepozaben dan

Danes se številne neveste odločijo za več različnih oblek: eno za poročni obred, drugo za slavnostno večerjo in tretjo za večerno zabavo. Če bodo govorice resnične, bo Taylor Swift sledila temu trendu in skozi celoten poročni dan predstavila več različnih modnih zgodb. Podrobnosti naj bi ostale strogo varovana skrivnost. Po navedbah virov naj bi vsi, ki sodelujejo pri pripravi poroke, podpisali pogodbe o zaupnosti, zato javnost do zadnjega trenutka ne bo izvedela, kakšno poročno obleko bo izbrala svetovno znana pevka.

icon-expand Taylor Swift in Travis Kelce FOTO: Instagram - Travis Kelce

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Poroka, obdana s skrivnostjo

Čeprav Taylor Swift in Travis Kelce uradno še nista razkrila podrobnosti o poroki, ameriški tabloidi že več tednov ugibajo, da naj bi se slavje odvilo med prazničnim vikendom ob ameriškem dnevu neodvisnosti. Na seznamu domnevnih gostov se pojavljajo številna zvezdniška imena, med njimi Ed Sheeran, Gigi Hadid, sestri Haim, Suki Waterhouse, Cara Delevingne in drugi prijatelji para.

Za zdaj vse informacije ostajajo neuradne, zato bo treba na potrditev še počakati.

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