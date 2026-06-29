Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Taylor Swift in Travis Kelce
Trači

Na poročni dan naj bi blestela v več različnih oblekah

M. A.
29. 06. 2026 04.00
0

Če gre verjeti najnovejšim govoricam iz sveta slavnih, bo poroka Taylor Swift in igralca ameriškega nogometaša Travisa Kelceja pravi modni spektakel. Ameriški mediji poročajo, da naj bi pevka med poročnim slavjem zamenjala več različnih poročnih videzov, med glavnimi favoriti za oblikovanje njenih oblek pa naj bi bila priznana modna oblikovalca Laura Kim in Fernando Garcia, ustanovitelja modne znamke Monse.

Taylor Swift je že vrsto let znana po svojem brezhibnem modnem okusu, zato številni pričakujejo, da bo tudi na svoj veliki dan ostala zvesta eleganci in dovršenim modnim kreacijam. Po poročanju ameriškega portala Page Six naj bi zanjo nastajalo več unikatnih poročnih oblek, med katerimi bo tik pred dogodkom izbrala tiste, ki jih bo nosila skozi različne dele slavja.

Na poroki je nosila uhane pokojne legendarne igralke
Preberi še
Na poroki je nosila uhane pokojne legendarne igralke

Dolgoletno modno sodelovanje

Laura Kim in Fernando Garcia sodita med najbolj iskana modna oblikovalca med svetovno elito. V preteklosti sta oblekla številne znane neveste, med njimi Amal Clooney, Paris Hilton in Naomi Watts, Taylor Swift pa z njima sodeluje že več kot desetletje.

Njune kreacije je nosila na številnih odmevnih dogodkih: od Met Gale in podelitve grammyjev do MTV Video Music Awards. Prav tako sta ustvarila nekaj najbolj prepoznavnih kostumov za njeno rekordno turnejo The Eras Tour, zato ne preseneča, da ju številni vidijo kot favorita tudi za njen poročni videz.

Ena izmed kreacij za Eras tour
Ena izmed kreacij za Eras tourFOTO: Profimedia

Nedavno je pevka navdušila tudi na dogodku Tight End University v Nashvillu, kjer je skupaj s country pevko Lainey Wilson zapela uspešnico Love Story. Za nastop je izbrala elegantno črno obleko znamke Monse, s čimer je znova potrdila svojo naklonjenost oblikovalskemu dvojcu.

Njena smrt je sprožila osrednjo zgodbo filma
Preberi še
Njena smrt je sprožila osrednjo zgodbo filma

Več oblek za en nepozaben dan

Danes se številne neveste odločijo za več različnih oblek: eno za poročni obred, drugo za slavnostno večerjo in tretjo za večerno zabavo. Če bodo govorice resnične, bo Taylor Swift sledila temu trendu in skozi celoten poročni dan predstavila več različnih modnih zgodb.

Podrobnosti naj bi ostale strogo varovana skrivnost. Po navedbah virov naj bi vsi, ki sodelujejo pri pripravi poroke, podpisali pogodbe o zaupnosti, zato javnost do zadnjega trenutka ne bo izvedela, kakšno poročno obleko bo izbrala svetovno znana pevka.

Taylor Swift in Travis Kelce
Taylor Swift in Travis KelceFOTO: Instagram - Travis Kelce
Toliko je vreden zaročni prstan Taylor Swift
Preberi še
Toliko je vreden zaročni prstan Taylor Swift

Poroka, obdana s skrivnostjo

Čeprav Taylor Swift in Travis Kelce uradno še nista razkrila podrobnosti o poroki, ameriški tabloidi že več tednov ugibajo, da naj bi se slavje odvilo med prazničnim vikendom ob ameriškem dnevu neodvisnosti. Na seznamu domnevnih gostov se pojavljajo številna zvezdniška imena, med njimi Ed Sheeran, Gigi Hadid, sestri Haim, Suki Waterhouse, Cara Delevingne in drugi prijatelji para.

Za zdaj vse informacije ostajajo neuradne, zato bo treba na potrditev še počakati. 

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: pagesix.com

Taylor Swift Travis Kelce poroka Taylor Swift poročna obleka Taylor Swift poročna obleka
24ur.com Kdo bo pel na poroki Taylor Swift?
24ur.com Katere zvezdnice bodo družice Taylor Swift?
24ur.com Sta Taylor Swift in Travis Kelce skrivaj že stopila pred oltar?
24ur.com Kdo so zvezdniki, ki so v jutranjih urah zapuščali poročno slavje Taylor Swift?
Dominvrt.si Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
24ur.com Kako je razvpiti obisk vesolja spremenil Laurenine želje glede poročne obleke?
24ur.com Taylor Swift in Travis Kelce sta zaročena
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819