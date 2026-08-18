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Taylor Swift
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Taylor Swift na poroki blestela z zlatim poročnim prstanom, a prišla brez Travisa Kelcea

M. A.
18. 08. 2026 04.00
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Taylor Swift je znova pritegnila pozornost, tokrat na zvezdniški poroki v Angliji. 34-letna glasbenica se je v soboto udeležila poroke svojih dolgoletnih sodelavcev, producenta in snemalnega inženirja Olija Jacobsa ter snemalne inženirke Laure Sisk. Na slavje je prišla brez moža Travisa Kelcea, a je s svojo pojavo hitro postala ena najbolj opaženih gostij.

Poroka je potekala v slovitem studiu Real World Studios v Angliji, med povabljenci pa je bilo še več znanih imen. Med drugim so se dogodka udeležili Sabrina Carpenter, Jack Antonoff in Phoebe Bridgers.

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V ospredju njen poročni prstan

Taylor je bila tokrat še posebej zanimiva zaradi nakita, ki ga je nosila na prstancu. Fotografije s poroke razkrivajo njen velik zaročni prstan in zlati poročni prstan, ki ga je ponosno pokazala med druženjem z drugimi gosti. Pevka je bila na fotografijah videti izjemno dobre volje. Preden se je pridružila drugim povabljencem, je poklepetala tudi z mladoporočencema.

Za posebno priložnost je izbrala elegantno temnomodro obleko znamke Costarellos. Model Arcangela z aplikacijami iz tila je okrašen z zlatim vezenjem in globokim izrezom, njegova cena pa naj bi znašala okoli 2.836 evrov.

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Celoten videz je dopolnila z biserno ogrlico, zapestnico Cartier Love Unlimited in svojo prepoznavno rdečo šminko. Sveže postrižene lase je oblikovala v nežne valove z razdelkom na stran.

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Zakaj je bila Taylor na tej poroki?

Nevesta Laura Sisk je tesno povezana s Taylorjinim glasbenim ustvarjanjem. Siskova je sodelovala pri številnih projektih pop zvezdnice in Jacka Antonoffa ter pri več Taylorjinih albumih.

Njeno delo je mogoče slišati tudi pri albumih 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnights in The Tortured Poets Department. Sodelovala je tudi pri nekaterih Taylorjinih na novo posnetih različicah starejših albumov. Prav zato ni presenetljivo, da je bila Taylor med posebnimi gosti na njunem poročnem slavju.

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Travis Kelce tokrat ostal doma

Taylor se je poroke udeležila sama, saj je bil njen mož Travis Kelce istega dne zaposlen z začetkom nove sezone lige NFL. Z ekipo Kansas City Chiefs je namreč nastopil na predsezonski tekmi proti Los Angeles Rams.

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Čeprav sta mladoporočenca Taylor in Travis v zadnjem času precej bolj zasebna, je Kelce pred kratkim vendarle spregovoril o njuni poroki. Na novinarski konferenci je njun veliki dan opisal kot noro noč, polno praznovanja, in dejal, da je bila to najboljša noč njegovega življenja. Par se je poročil 3. julija v New Yorku na spektakularni slovesnosti v Madison Square Gardnu, na kateri se je zbrala vrsta njunih slavnih prijateljev.

Taylor Swift in Travis Kelce
Taylor Swift in Travis KelceFOTO: Profimedia

Taylor in Travis sta se kot mladoporočenca v javnosti prvič pojavila na poroki nekdanjega igralca Chiefsov JuJuja Smith-Schusterja in Laure Kruk. Od takrat svoje zasebno življenje večinoma držita stran od oči javnosti.

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Tokrat pa je Taylor naredila izjemo. Na poroki v Angliji je bila videti sproščena in nasmejana, njen zlati poročni prstan pa je poskrbel, da je bila njena nova življenjska vloga še kako opazna.

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Vir: pagesix.com

Taylor Swift poroka poročni prstan obleka Travis Kelce
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